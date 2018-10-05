Компания "Солар Чернобыль" официально открыла первую солнечную электростанцию мощностью 1 МВт на площадке ЧАЭС (фото, видео)

Открытие станции позволило сгенерировать первую электроэнергию в Чернобыле, которая поступила в энергосистему Украины после отключения ЧАЭС в 2000 году.

Киев. 5 октября. УНИАН. Компания "Солар Чернобыль", работающая в рамках проекта Solar Chernobyl, реализуемого украинско-германским консорциумом Rodina - Enerparc AG, официально открыла первую солнечную электростанцию "Солар Чернобыль-1" мощностью 1 МВт на площадке Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор "Солар Чернобыль" и консорциума Rodina - Enerparc AG Евгений Варягин.

"Выполняя этот проект, мы показываем, как мы видим развитие возобновляемой энергетики... Мы сегодня открыли эту станцию, не просто какую-то очередную станцию, это новая страница в истории возобновляемой энергетики. Потому что никто не открывал солнечные электростанции на территории бывшей, недействующей, атомной электростанции. Для нас это большой шаг вперед", - сказал он.

Варягин отметил, что проект реализовывался с 2015 года, и можно было сделать быстрее, если бы не было лишней бюрократизации.

"То, что мы делаем, это полезно как для Украины, как для украинского общества, так и для украинского и немецкого бизнеса. Мы украинская компания, мы граждане этой страны, мы показываем, как можно превращать нашу страну своими действиями во что-то привлекательное", - сказал он, добавив, что есть возможность расширить проект Solar Chernobyl.

"В нас есть планы по развитию этого проекта. Мы хотим расширить его до порядка 100 МВт. Мы с нашими партнерами серьезно над этим работаем и верим, что в нас это получится", - подчеркнул Варягин.

Директор "Солар Чернобыль" поблагодарил партнеров за веру в успех реализации данного проекта.

Варягин отметил, что открытие станции позволило сгенерировать первую электроэнергию в Чернобыле, которая поступила в энергосистему Украины после отключения ЧАЭС в 2000 году.

Также он сообщил, что следующим этапом будет развитие корпоративной ответственности консорциума. В частности, принято решение открыть благотворительный фонд Green Chernobyl («Зеленый Чернобыль»), целью которого станет поддержка и развитие талантливых детей и студентов Украины, заинтересованных в проектах «зеленой» энергетики, а также продвижение социально-ориентированных инициатив «зеленой» энергетики в Киевской области.

Фонд Green Chernobyl будет профинансирован за счет прибыли, полученной от солнечной электростанции, которая будет генерироваться после возвращения первоначальных инвестиций, а также за счет других пожертвований.

Присутствующий на пресс-конференции исполнительный директор немецкой компании Enerparc AG Оливер Герцог сообщил, что они очень хотели принять участие в реализации проекта Solar Chernobyl.

"Мы очень хотели принять участие в этом сверхважном проекте... Это очень специфический для нас проект, поскольку вместе с компанией Rodina мы предоставляем только техническую поддержку и очень редко предоставляем финансовую помощь. Мы отошли от нашей обычной стратегии. У нас очень хорошие отношения с компанией Rodina, и они заверили нас, что этот проект будет успешным", - сказал он.

Первый секретарь посольства Германии Герман Интеманн отметил, что запуск солнечной станции на территории ЧАЭС дает надежду для всей зоны отчуждения, которая пострадала в результате аварии в 1986 году.

"Мы очень рады, что консорциум двух компаний Rodina - Enerparc AG способствовал реализации этого проекта. Очень позитивно, что консорциум имеет планы по его расширению и дальнейшему развитию солнечной энергетики. Однако мы не должны забывать, что это долгосрочные инвестиции, а для этого нужен надежный инвестиционный климат и уверенность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Фонд государственного имущества сообщил о намерении сдать в аренду на 40 лет часть сооружений на территории ЧАЭС для строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

В начале октября 2017 года ФГИУ передал в аренду участок земли площадью 2,5 тыс. гектаров, который предназначен под размещение солнечных электростанций, компании «Солар Чернобыль».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82171