По прогнозам аграриев, если правительство не предпримет никаких действий, то в 2019 году посевы могут сократиться еще в два раза - до 40-50 тыс. га.

Киев. 9 октября. УНИАН. Украинские аграрии призывают правительство запретить импорт российской гречки в Украину, чтобы предотвратить сокращение собственных посевов этой культуры вплоть до их полного исчезновения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава общественной организации "Всеукраинский аграрный совет" Андрей Дыкун.

"Почему из России нельзя, например, ввозить в Украину удобрения? Много других вещей нельзя завозить в Украину. А вот гречку можно. Понятно, что впереди выборы, что было бы очень хорошо, чтобы гречка стоила дешево. Но хорошо ли это в долгосрочной перспективе? Потому что еще день, два, три - и мы ее не будем сеять. Мы потеряем не только посевные площади, самое главное - мы потеряем семена. У нас не будет семенного материала, и больше гречку сеять мы не сможем. Ми не сможем импортировать семена из Китая или из России - это совсем другие климатические зоны", - сказал Дыкун.

Так, в 2018 году импорт гречки в Украину увеличился на 66,7% - до 20 тыс. тонн. При этом посевные площади под гречкой сократились на 42,6% - до 108 тыс. га. По прогнозам аграриев, если ситуация не изменится, то в 2019 году посевы могут сократиться еще в два раза - до 40-50 тыс. га.

По словам участника "Всеукраинского аграрного совета", директора сельскохозяйственного предприятия "Перемога" Николая Малиенко, рентабельность гречки снижается, начиная с 2015 года.

"Раньше цена на гречку также повышалась и падала, но то, что случилось в прошлом году - ошеломило украинских производителей. Мы увидели, что на рынке предлагают у нас купить гречку по цене 6-8 грн. То есть, когда в позапрошлые годы цена была 10-12 грн - это было более-менее рентабельно. Когда мы начали выяснять, в чем причина, почему наши крупзаводы так снизили цены на закупку гречки и поняли, что на рынок Украины в неограниченных количествах начала поступать как крупа, так и зерно страны-агрессора", - сказал он.

При этом точных данных, почему российская гречка продается в Украину по таким низким ценам, нет. Участники конференции предполагают, что дело в переизбытке производства этой крупы, площади под которой в России расширяются.

"Если и дальше будет продолжаться бездеятельность государственных структур, если не будет защищен украинский производитель гречки, то на своем примере я могу сказать, что в следующем году не буду ее сеять", - подчеркнул Малиенко.

Также опасение в связи с исчезновением посевов гречихи высказали украинские пчеловоды. По словам президента общественной организации "Украинский союз пчеловодов" Владимира Стретовича, в этом году был самый низкий сбор гречишного меда, спрос на который в этом году значительно вырос.

Вместе с тем, директор Белоцерковского комбината хлебопродуктов Иван Шилов отметил, что гречка - это перспективная культура для выращивания в Украине. Украинские частные и научные институции занимаются селекцией этой культуры - в Украине было выведено два новых сорта гречихи, которые по качествам значительно превосходят российские. Он также отметил, что одной из главных проблем для развития этой культуры является снижение рентабельности, вследствие неограниченного ввоза гречки из России.

При этом заместитель директора департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Леонид Сухомлин отметил, что снижение спроса на внутреннем рынке характерно для всех сельскохозяйственных культур, которые не ориентированы на экспорт. При этом он также отметил, что в этом году рентабельность гречки снизилась незначительно по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 33%.

Как сообщал УНИАН, в период с августа по январь 2017/18 МГ в Украину было ввезено 6,8 тыс. тонн российской зерновой гречихи, что в 12 раз превышает аналогичный показатель минувшего сезона, и более 2,6 тыс. тонн казахстанской гречихи, что более чем в 5 раз больше показателя за август-январь прошлого сезона.

В 2017 году украинские аграрии собрали 180 тыс. тонн гречихи при урожайности 9,8 ц/га.