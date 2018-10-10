Более ста украинских малых и средних предприятий получили свыше 380 млн грн кредитных средств по программе поддержки от Немецко-украинского фонда (фото, видео)

По словам представителей фонда, программа открыла доступ малых и средних предприятий к кредитам в национальной валюте.

Киев. 10 октября. УНИАН. Более ста украинских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) получили 383 млн грн кредитных средств с помощью программы Немецко-украинского фонда (НУФ) при поддержке Немецкого государственного банка KfW в рамках инициативы EU4Business.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил и.о. руководителя Немецко-украинского фонда Валерий Майборода.

«В течение года правительство Германии предоставило 10 млн евро, Евросоюз предоставил 5 млн евро для компенсации валютных убытков, и через немецкий банк развития KfW Фонд предоставил 300 млн грн с помощью банков-партнеров под процентную ставку 15% малым и средним предпринимателям Украины. За год реализации программы, по состоянию на 1 сентября текущего года, мы профинансировали кредиты малых и средних предприятий на общую сумму 383 млн грн. На 80 млн грн мы профинансировали уже за счет возвращений по кредитам. В целом это 112 кредитов», - сообщил Майборода.

При этом средняя сумма кредита по портфелю составила 70 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

По его словам, активнее всего в течение года кредиты привлекали МСП, которые занимаются сельским хозяйством (77%), перерабатывающей промышленностью (18%) и отельно-ресторанным бизнесом (5%). Также кредиты получили предприятия в сфере энергоэффективности.

«Буквально за полгода мы покрыли всю территорию Украины, у нас не профинансированными остались только Закарпатская, Луганская области и АР Крым», - отметил и.о. руководителя фонда.

Майборода сообщил, что за год реализации программы удалось поспособствовать сохранению 3807 рабочих мест и создать 236 новых.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор офиса банка KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке отметил, что именно малые и средние предприятия являются основой бизнеса в Украине.

«Благодаря малым и средним предприятиям создаются новые рабочие места, инновации, ноу-хау, растет экспорт. И одной из самых важных проблем, с которой они сталкиваются, является ограниченность доступа к финансированию. Поэтому немецкое правительство с помощью KfW поддерживает именно этот сектор экономики», - сказал представитель Немецкого государственного банка развития.

Он подчеркнул, что для украинских предприятий сегодня очень важно иметь доступ к кредитам в национальной валюте.

По словам координатора сектора экономики, торговли и международного финансового сотрудничества Делегации Европейского Союза в Украине Симоне Раудино, украинские малые и средние предприятия нуждаются в кредитах размером от 10 тыс. до 300 тыс. евро в валюте именно своей страны.

«Раньше кредиты для малых и средних предприятий оказывались слишком дорогими и недоступными потому, что, согласно традиционной системе, коммерческие банки должны были идти на слишком большие риски, беря займы в евро или долларах и потом предоставляя эти займы в национальной валюте. А благодаря инициативе фонда удалось покрыть такие риски. Это открывает фантастические возможности для микро- и средних компаний в Украине, во-первых, потому, что они имеют доступ к кредитам, во-вторых, они предоставляются в национальной валюте, и, в-третьих, они предоставляются по очень низкой процентной ставке», - сказал Раудино.

Исполнительный директор Немецко-украинского фонда Олег Стринжа отметил, что уровень кредитования в банковской системе сейчас на довольно низком уровне.

"Если взять чистые кредиты юридическим лицам минус проблемные кредиты, они составляют только 15% ВПП. При этом сегмент именно МСП, а это компании, которые мы определяем как компании с продажами до 10 млн евро в год, составляет только 2-3% ВВП. Поэтому потенциал для удовлетворения кредитования в сегменте МСП является очень высоким", - сказал он.

"Еще проблема в том, что если крупный бизнес может договариваться с банком о более гибких условиях, например, под 14-15%, при том, что средневзвешенная стоимость гривни в банковской системе находится на 10-11%, то малый бизнес не имеет такой переговорной позиции, и он получает кредиты от 20% и выше, поэтому и существуют такие инструменты, чтобы МСП имел условия кредитования не хуже, чем крупный бизнес", - добавил он.

По словам Стринжи, в развитии МСП в Украине также заинтересованы местные администрации, которые готовы предоставлять дополнительные инструменты по компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам.

Так, к программе НУФ уже приобщились Киевская городская государственная администрация и Тернопольская областная государственная администрация. Они компенсируют половину процентной ставки по кредитам МСП из местных бюджетов.

Аналогические договоры НУФ подписал с Харьковской, Черкасской, Волынской и Одесской областными государственными администрациями.

«Министерство экономического развития и торговли также соглашается с тем, что надо доработать законодательство, чтобы государственные средства также использовались под эту программу», - сказал Стринжа.

В пресс-конференции приняли участие: Симоне Раудино, координатор сектора экономика, торговля и международное финансовое сотрудничество Делегации Европейского Союза в Украине; Лутц Хорн-Хааке, директор офиса KfW в Украине; Олег Стринжа, исполнительный директор НУФ; Валерий Майборода, и.о. руководителя НУФ; Наталья Кондрашова, заместитель директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА; Наталья Згоба, заместитель директора департамента МСБ ПАО «Кредобанк»; Евгений Мецгер, заместитель председателя правления АБ «Укргазбанк».

Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд (НУФ) представляет собой небанковское финансовое учреждение, созданное в 1999 году. Участниками фонда являются Национальный банк и Министерство финансов Украины, а также Немецкий банк развития KfW. Программа поддержки малых и средних предприятий финансируется правительством Германии и обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса долгосрочным финансированием в инвестиции и оборотный капитал.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82222