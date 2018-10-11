Винницкая область возглавила региональный рейтинг Doing Business в 2018 году (видео)

Это рейтинг самых благоприятных для ведения бизнеса регионов Украины, в ТОП-5 которого также попал Киев и Львовская область.

Киев. 11 октября. УНИАН. Винницкая область, набравшая 334 балла из 600 возможных, возглавила рейтинг Региональный Doing Business в 2018 году, сообщила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова.

«Хочу отметить, что отрыв между первым и вторым местом в этом году небольшой, всего два балла. На первом месте оказалась Винницкая область (334 балла - УНИАН), на втором - Ивано-Франковская (332 балла), на третьем - Житомирская (313 баллов). Я думаю, все заметили, что это разные географические частички Украины, что очень важно», - сказала Глазкова.

Эксперты и предприниматели составили рейтинг самых благоприятных для ведения бизнеса регионов Украины, в ТОП-5 которого также попал Киев (311 баллов) и Львовская область (309 баллов).

Разработчиком рейтинга уже во второй раз стали Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз украинских предпринимателей (СУП).

Аутсайдерами рейтинга оказались Луганская (260 баллов), Запорожская (253 балла) и Черновицкая области (247 баллов).

Глазкова сообщила, что перед проведением исследования 2500 компаний получили информацию об опросе, из которых были заполнены только 1317 анкет.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя BRDO, консультант Группы Всемирного банка в Украине Денис Малюська, исследование регионов проводилось по шести ключевым составляющим: создание предприятия, получение разрешения на строительство, уплата местных налогов, оформление земельного участка, подсоединение к электросетям и электронные сервисы.

«Электронные сервисы – это новый компонент, который измеряет, какие административные процедуры, разрешения и согласования местной власти в сети интернет, можно ли получить информацию о процедурах онлайн», - отметил он.

Он также рассказал, что среди лидеров по региональному прогрессу в текущем году оказалась Черниговская область, которая ранее была аутсайдером рейтинга.

«Лидерами по прогрессу у нас оказались Винницкая, Черниговская и Житомирская области. Винницкая область показала прогресс по местным налогам, Черниговская – сразу в двух компонентах – получение разрешения на строительство и отвод земельного участка. Житомирская область стала лидером по созданию предприятий, там по нашим оценкам прозрачнее и быстрее всего можно начать работу общества с ограниченной ответственностью», - сказал Малюська.

Кроме того, по итогам исследования экспертам удалось сравнить развитие бизнеса в регионах Украины и стран Европейского Союза.

«Мы также попробовали сравнить украинские города с их европейскими аналогами, например, Винницу и Сегред (Венгрия). В сравнении мы выглядим очень неплохо. Создать предприятие у нас получается намного дешевле. Объясняется это тем, что там есть условия по требованиям к формированию уставного капитала до начала деятельности предприятия, у нас такого нет», - сказал Малюська.

Он также подчеркнул, что самой болезненной проблемой регионального рейтинга и страны в целом оказалось подключение предприятий к электросетям.

«Подсоединение к электросетям традиционно плохое. В прошлом году мы могли измерить процедуру подсоединения к электросетям, когда нужно было прокладывать линии электропередач по землям коммунальной собственности. В этом году эксперты даже не могли сказать нам приблизительно количество дней, сколько это может занять. Эта продолжительность шла к бесконечности. Это может быть больше года, двух. Многие подали заявки и они по сегодняшний день не выполнены. И это, по сути, свело бы наш рейтинг к тому, что у всех бы показатели были нули. Мы были вынуждены убрать компонент и сконцентрироваться на процедурах», - пояснил он.

В свою очередь, руководитель сектора «Строительство» Офиса эффективного регулирования (BRDO), вице-президент СУП Елена Шуляк сообщила, что лидер рейтинга в итоге оказался далеко от максимально возможной отметки.

«Максимальный балл, который могли получить регионы, это 600. А у наших лидеров чуть более 300, это говорит о том, что на сегодня в Украине бизнес вести трудно, очень трудно и экстремально трудно», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года в рейтинге Региональный Doing Business первое место заняла Сумская область, получившая наивысший балл за наилучший деловой климат - 107. Далее следовали Львовская (103), Ивано-Франковская и Кировоградская (101) области. Тернопольская область завершила пятерку лидеров с показателем 100. Аутсайдерами рейтинга были Черниговская (81), Херсонская (79) и Луганская (75) области. Киев набрал 97 баллов.

Справка УНИАН. BRDO (Better Regulation Delivery Office) – экспертно-аналитический центр, который финансируется Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и в рамках Инициативы EU4Business.

Союз украинских предпринимателей (СУП) – объединение украинских предпринимателей, созданное для защиты независимого прозрачного бизнеса.