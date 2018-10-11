Украине не следует ожидать значительного прорыва в рейтинге Doing Business 2019 - Союз украинских предпринимателей (видео)

В организации считают, что ключевые реформы для упрощения ведения бизнеса в Украине не были проведены.

Киев. 11 октября. УНИАН. Украине не следует ожидать значительного прорыва в рейтинге Doing Business в 2019 году, сообщила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова.

«31 октября будут объявлены результаты общего рейтинга Doing Business в Украине. В этом году в Украине нам нечего ждать большого прорыва. К сожалению, много важных вещей и реформ не было проведено, в частности, законопроект, который лежит в Верховной Раде, о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Эта реформа, во-первых, была очень долгожданной для бизнеса, а во-вторых, она могла бы поднять Украину в компоненте налогообложения на 18 позиций, а в общем рейтинге – на 4. В текущем году в рейтинге этого уже не произойдет», - сообщила Глазкова.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 4 позиции - до 76 места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.

В конце 2017 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства спрогнозировало, что Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2019 по показателю «Получение разрешений на строительство» - до 20-го места в случае отмены паевого участия, который платят застройщики для развития социальной инфраструктуры.

Справка УНИАН. Союз украинских предпринимателей (СУП) – объединение украинских предпринимателей, созданное для защиты независимого прозрачного бизнеса.