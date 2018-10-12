В Украине создан Общественный союз деятелей физической культуры и спорта (видео)

Инициаторами объединения выступила группа деятелей физической культуры и спорта, среди которых известные спортсмены, руководители спортивных федераций и физкультурно-спортивных обществ.

Киев. 12 октября. УНИАН. Сегодня в Киеве было объявлено о создании Общественного союза деятелей физической культуры и спорта Украины.

Как было отмечено на пресс-конференции в УНИАН, инициаторами объединения выступила группа деятелей физической культуры и спорта, среди которых известные спортсмены, руководители спортивных федераций и физкультурно-спортивных обществ.

Объединение презентовали: председатель правления ОС "Деятелей физической культуры и спорта Украины", президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и члены ОС "Деятелей физической культуры и спорта Украины", в часности, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Корж, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, президент Федерации современного пятиборья Украины Игорь Панин, заместитель председателя Всеукраинского ФСО «Колос» Михаил Винтоняк, член совета Федерации самолетного спорта Павел Большаков, председатель ревизионной комиссии ОС "Деятелей физической культуры и спорта Украины" Михаил Гончаренко.

«Мы обеспокоены ситуацией, сложившейся в спортивной области в последние годы. Это связано с уровнем финансирования, недостаточной социальной и правовой защитой работников физической культуры и спорта, сокращением спортивных школ в большинстве регионов Украины, - говорится в заявлении представителей Союза. - Чтобы изменить ситуацию, нужны реальные и действенные реформы в сфере спорта».

Приоритетными задачами Союза на первом этапе будет разработка основных документов по реформированию сферы физической культуры и спорта с учетом лучших образцов мировой практики, а также реализация ряда мероприятий в сфере социальной защиты, в том числе путем предоставления предложений по правовому урегулированию статуса спортсмена, создание профсоюза работников отрасли.

Представляя организацию, председатель правления ГС "Деятелей физической культуры и спорта Украины", президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус акцентировал: "Цель новосозданного союза - обратить внимание общественности на насущные проблемы современности, воспитание нашего будущего, наших детей. Ведь в течение 27 лет нам говорят, что у государства нет денег на финансирование области спорта. Ссылаются на экономический кризис, недостаток средств и др. В то же время, постоянно закрываются спортшколы, секции по различным видам спорта. Зато по телевидению полным ходом идет реклама алкоголя, табака, сцены насилия и беззакония. Это все видят наши дети, которым куда-то нужно прикладывать свою энергию. Мы категорически не будем мириться с этой ситуацией. Мы требуем от государства обратить внимание на вопросы финансирования детского и массового спорта. Украина захватила лидерство в Европе по детскому алкоголизму. 50 процентов мальчиков и 25 процентов девочек с 12 лет начинают употреблять алкоголь. Это - ужасные цифры. Мы должны добиться возобновления финансирования спортивной отрасли в государстве в полном объеме. В Украине должна существовать широкая сеть спортивных школ, секций, должны быть спортивные площадки. Дети должны иметь возможность заниматься спортом. Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух».

В свою очередь, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Корж отметил: "Идея создания организации заключается в содействии исчезновению пробелов в законодательстве в отношении детского и массового спорта и физической культуры. Государство должно способствовать не только финансированию секций, но и поощрять специалистов, которые могут потенциально в них работать. В то же время сегодня сложилась ситуация, когда ведущие в недавнем прошлом спортсмены покидают страну в поисках лучшей доли. Приведу несколько примеров - прославленные гимнасты Игорь Коробчинский и Рустам Шарипов живут и работают в США, ряд ведущих представительниц украинской художественной гимнастики - в поисках лучшей доли на юге Европы - Испания, Италия, Франция. И такие примеры далеко не единичны, их множество».

А президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил: "Есть много вопросов, которые спортивной общественности надо решать вместе. Мы частично уже собрались и теперь призываем представителей других федераций обязательно присоединяться к нам. Вопрос финансирования спорта - очень важен. И не только с точки зрения массового или детского спорта, но и со стороны профессионального спорта. В качестве примера приведу нашу ситуацию, когда в Тернополе закрыли базу для занятий биатлоном. Между прочим, воспитанницей той школы является олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная".

Владимир Брынзак отметил, что вопрос финансирования спорта касается всей вертикали - от детского/массового спорта до спорта высших достижений.

"Поэтому создание такого союза - абсолютно правильное, насущное и своевременное", - акцентировал член ОС "Деятелей физической культуры и спорта Украины".