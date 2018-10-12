Миротворческие миссии не срабатывают, они замораживают конфликты на десятки лет - "Национальный корпус"

В партии считают, что военный путь является "возможным единственным, который приведет к успешному восстановлению территориальной целостности Украины".

Киев. 12 октября. УНИАН. Ни одна миротворческая миссия под эгидой Организации Объединенных Наций для разрешения конфликтов не срабатывает, а, наоборот, приводит к их замораживанию на десятки лет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил пресс-секретарь политической партии "Национальный корпус" Александр Алфёров.

"Ни одна миротворческая миссия не срабатывает. Напротив, они замораживают конфликт на десятки лет, как это мы знаем прекрасно, например, на том же Кипре. В то же время по вводу миротворческой миссии в Украину мы ставим вопрос: "В каких границах эта миротворческая миссия будет находиться, базироваться? Это будет граница между украинскими областями или граница с Российской Федерацией? И много-много других вопросов, в том числе, какими эти миссии будут по своим признакам?", - сказал он.

По словам Алфёрова, украинские политики все чаще говорят о размещении на территории Донбасса миротворцев, которые должны маркировать условные границы, но миротворческая миссия является "условным и большим призраком", потому что на сегодняшний день, за 50-летнее существование, ни одна из миротворческих миссий разной функциональной направленности так и не осуществила своей прямой цели.

Вместе с тем, представитель "Национального корпуса" отметил, что политсила считает военный путь "возможным единственным, который приведет к успешному восстановлению территориальной целостности Украины".

"Сегодня мы все меньше слышим о Крыме как оккупированной единице территории Украины. Все больше нам заявляют о Донецком, Луганском регионах, на миротворческой миссии там. Почему не миротворческая миссия в Крыму? Вопрос, который, кажется, обходят все в чиновничьих кабинетах. Почему-то также наши властные чиновники забывают отметить, что у нас четыре области находятся в оккупации, а не три: Луганская, Донецкая, Крымская автономная область и часть Херсонской области, где находится газораспределительная станция, которую оккупировали российские войска прямым вводом своих войск", - подчеркнул Алфёров.

Подводя итог мероприятия, заместитель главы партии "Национального Корпуса", кандидат исторических наук Николай Кравченко заявил : «Четыре года уже доказали, что Россия не видит иного способа действий, кроме, как гибридная война ... На сегодня ясно, что освободить Крым и Донбасс мы можем только военно-дипломатическим путем, а не чисто дипломатическим".

В пресс-конференции приняли участие: Александр Алферов, представитель Национального Корпуса, кандидат исторических наук; Бруно Зорица, хорватский ветеран, бригадный генерал в отставке; Григорий Перепелица, эксперт по международным отношениям и вопросам безопасности; Николай Кравченко, заместитель главы партии "Национальный Корпус", кандидат исторических наук.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября во время мероприятия высокого уровня, касающегося деятельности ООН по поддержанию мира, в рамках участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что развертывание многонациональной миротворческой операции с полноценным мандатом ООН с единственной четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа.

"Мы считаем, что не существует лучшего способа, чем развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия выступает против миротворцев.

"Причиной этого, среди прочего, является то, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", - сказал Порошенко.