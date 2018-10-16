Украинские аграрии просят изменить принципы распределения государственных дотаций и упростить механизм их получения

В частности, аграрии предлагают увеличить финансирование программы поддержки производителей сельхозтоваров и программы по удешевлению фермерских кредитов.

Киев. 16 октября. УНИАН. Украинские аграрии просят правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, увеличить финансирование программы поддержки производителей сельхозтоваров и программы по удешевлению фермерских кредитов, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств независимо от формы имущества.

Об этом заявил заместитель главы общественной организации «Всеукраинский аграрный совет» Михаил Соколов на пресс-конференции в УНИАН.

«Давайте сделаем так, чтобы поддержка сельскохозяйственников была справедливой, чтобы в ней участвовали все сельские хозяйства, у кого в обработке меньше 500 га земель. Неважно – фермерское хозяйство, общество с ограниченной ответственностью. И давайте платить просто пропорционально легальной выручке от реализации сельхозпродукции. Мы предложили сделать это за счет тех программ, которые де-факто не используются аграриями. Их сокращаем – появляются деньги, которые мы направляем на то, что используется», - сказал Соколов.

По словам Соколова, на сегодняшний день существует огромное невыполнение плана государственных дотаций. Так, за 9 месяцев текущего года из 6,3 млрд грн было использовано 777 млн, что составляет 12% от всех средств.

Еще одной проблемой, отметил Соколов, является то, что на сегодняшний день претендовать на получение государственных дотаций по программе удешевления кредитования могут лишь сельхозпроизводители, которые зарегистрированы как фермерские хозяйства, в то время как сельские хозяйства с другой формой имущества не могут участвовать в программах господдержки.

«Мы хотим существенно увеличить финансирование кредитов и убрать эти ограничения. Оставить одно ограничение, всем понятное, что сумма компенсации на группу связанных лиц и одну компанию не должна превышать 10 млн грн. И больше никаких больше ограничений. Сельхозпроизводитель – значит, получай деньги», - подчеркнул Соколов.

Кроме того, по словам участников конференции, требует изменения программа частичной компенсации покупки сельскохозяйственной техники.

Так, по словам главы общественной организации "Аграрный союз Украины" Геннадия Новикова, в перечне сельскохозяйственной техники, которая подпадает под компенсацию, отсутствует та техника, которая действительно необходима украинскому аграрию и на которую был бы спрос.

При этом, по словам народного депутата Ивана Мирошниченко, ни одна поправка, которая вносилась с целью изменения принципов распределения государственных дотаций, не была принята бюджетным комитетом.

"Все наши поправки, и те, которые предлагали мои коллеги, к сожалению, ни одна из них не была воспринята на прошлом заседании бюджетного комитета, не было внесено ни одно наше изменение", - сказал Мирошниченко.

В то же время, по словам народного депутата Леонида Козаченко, еще одной проблемой является и то, что дотационные программы в Украине меняются из года в год, что не дает возможности украинским аграриям вовремя приспособиться к нововведениям.

"В последние четыре года мы радикально изменили всю систему государственной поддержки. В Европейском Союзе она принимается на семь лет и никто не имеет право ее менять, потому что когда меняют радикально, многие субъекты хозяйствования не готовы к этому. Они не используют эти средства", - отметил Козаченко.

Кроме того, по его словам, для того, чтобы система государственных дотаций работала эффективно, необходимо четко прописать категории сельских хозяйств, которые имеют право получать государственные дотации, а также условия государственной поддержки для каждой из категорий.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Государственное финансирование сельхозпроизводителей в 2018 году в размере 6,3 млрд грн стало возможно благодаря норме Бюджетного кодекса о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора.