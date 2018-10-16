Завтра в Киеве украинские профсоюзы проведут масштабную акцию протеста с требованием повысить зарплаты и пенсии

Также в Международный день борьбы с бедностью участники акции будут требовать от правительства выплат государством задолженностей по оплате труда и прекращения давления на профсоюзы.

Киев. 16 октября. УНИАН. Представители украинских профсоюзов планируют 17 октября провести в Киеве масштабную акцию протеста, во время которой будут требовать от правительства повысить уровень зарплат и пенсионного обеспечения.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Александр Шубин, также участники акции будут требовать выплат государством задолженностей по оплате труда и прекращения давления на профсоюзы.

"В этот день (17 октября отмечается Международный день борьбы с бедностью - УНИАН) профсоюзы не могут молчать о положении, в котором находятся украинцы. Поэтому мы сформулировали перечень требований к власти. Мы требуем обеспечить приоритетное развитие отечественного производства для создания рабочих мест и прекратить экономию на работе людей, установив размер прожиточного минимума на уровне 5167 грн, минимальный уровень оплаты труда - на уровне не менее 7700 грн, минимальный размер пенсии - 2840 грн", - отметил он.

Шубин добавил, что профсоюзы требуют не повышать цены на коммунальные и транспортные услуги, а также возвращения долгов по заработной плате более 100 тыс. работникам, размер которых составил уже почти 3 млрд грн.

"Все наши требования и цифры, которые мы предлагаем, исходят из положений национального и международного законодательства", - подчеркнул заместитель председателя ФПУ.

По словам руководителя Департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Евгения Плахина, работодатели все чаще пытаются вмешаться в деятельность профсоюзов, незаконно увольняют профсоюзных лидеров и активистов, не перечисляют профсоюзные взносы на культурно-массовую и оздоровительную работу.

Он добавил, что и государство в течение многих лет грубо нарушает имущественные права профессиональных союзов.

"Государство отбирает имущественные комплексы профсоюзов - это санаторно-курортные учреждения, дома профсоюзов и другое недвижимое имущество. Государство оказывает давление на профсоюзы таким образом. Так, путем принятия неправомерных решений судов об отчуждении объектов собственности профсоюзов и признания их собственностью государства в период за 2011-2017 годы у профсоюзов изъято 40 имущественных объектов. В настоящее время в судах различных уровней рассматриваются еще более 80 дел о лишении имущества профсоюзных организаций", - рассказал Плахин.

Шубин добавил, что вышеупомянутые требования консолидирутся с требованиями региональных профсоюзных организаций и объединений в единое обращение к Кабинету министров и Верховной Раде.

"С целью объединения усилий в борьбе за права человека мы проводим Всеукраинскую профсоюзную акцию протеста, чтобы донести требования пятимиллионной армии работников, которые сегодня страдают от экономических неурядиц и отсутствия надлежащей социальной защиты со стороны государственных институтов", - подчеркнул заместитель председателя ФПУ.

Как сообщили участники пресс-конференции, завтра протестное шествие стартует от парка им. Тараса Шевченко, в дальнейшем митингующие пройдут по Крещатику и завершат акцию под зданием Кабмина, где огласят свои требования к власти.