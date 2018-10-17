В Киеве презентовали мобильное приложение «Карточки киевлянина»

Приложение доступно для мобильных устройств на платформах Android и iOS.

Киев. 17 октября. УНИАН. В Киеве презентовали мобильное приложение крупнейшего социального проекта Украины - «Карточки киевлянина».

Официальное представление мобильного сервиса состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Как отмечают разработчики, приложение доступно для мобильных устройств на платформах Android и iOS. Главная идея разработки - дать возможность жителям города управлять всеми сферами жизни с помощью смартфона.

«Мы все сегодня живем в мире социальных сетей и мессенджеров, одновременно мы живем в мире фейковых аккаунтов и ботов. Основным и уникальным свойством проекта «Карточка киевлянина» является то, что, получатели «Карточки киевлянина» полностью идентифицированы», - заявил руководитель проекта «Карточка киевлянина» Иван Кулик, добавив, что через встроенный мессенджер владельцы «Карточки» смогут напрямую общаться с администрацией города - обратиться к мэру, чиновникам, депутатам.

Во время пресс-конференции была продемонстрирована работа соответствующего мобильного сервиса. После авторизации пользователь попадает на главный экран мобильного приложения, на котором расположены главные модули системы: «Транспорт», «Коммуникатор с властью», «Медицина», «Образование», «Коммунальные услуги», «Коммерческие услуги», «Административные услуги», «Страхование» и «Новости».

Менеджер проекта «Карточка киевлянина» Алина Максименко рассказала о функционировании этих модулей. «Начнем с модуля «Транспорт»: сам пластик сейчас работает как проездной в метрополитене. В мобильном приложении мы реализовали функцию покупки билета в наземном транспорте по транспортному балансу. Этот баланс можно пополнить с банковского счета вашей карты. Сейчас в Киеве еще не внедрена система электронного билета в наземном транспорте, но мы разработали модель, как это может работать в мобильном приложении «Карточки киевлянина», - отметила она.

По ее словам, модуль «Медицина» позволяет записаться к врачу онлайн, используя мобильное приложение и номер телефона.

«Партнерами проекта «Карточка киевлянина» покрыты 7 районов и в каждом районе по 10 государственных лечебных учреждений, куда можно записаться с помощью «Карточки киевлянина», - отметила Максименко.

Также в модуле «Медицина» есть возможность подсоединить свою электронную медицинскую карту, и после внедрения электронного рецепта на государственном уровне выводить на экран в приложении соответствующий электронный рецепт.

Модуль «Образование» в мобильном приложении позволяет контролировать местонахождение ребенка. «Карточка учащегося» привязывается к «Карточке киевлянина» родителей, получается с согласия родителей и при заказе ее в банке. Родители получают данные по поездкам в метро детей, по их дислокации. Есть возможность кроме того реализации ее в наземном транспорте. Также можно определять локацию детей в школе. Например, в лицее № 79, где проект «Карточка учащегося» стартовал в 2015 году, есть система контроля доступа, которая считывает карты и передает в персональный кабинет родителей или на мобильное приложение информацию, когда ребенок зашел в школу и когда он из нее вышел. Эта система может быть внедрена в любой из школ. Это безопасность детей в большом городе», - рассказала менеджер проекта.

Она отметила, что модуль «Коммунальные услуги» позволяет быстро и удобно оплатить коммунальные платежи в мобильном приложении.

Модуль «Коммерческие услуги» - это оплата за мобильную связь, Интернет, телевидение; функционал будет дополняться другими сервисами - оплата за детский сад, покупка железнодорожных билетов.

Максименко добавила, что модуль «Административные услуги» - «это петиции, общественный бюджет (возможность проголосовать за инициативы города), Центр предоставления административных услуг».

Кроме того, по ее словам, модуль «Страхование» собрал все крупные страховые компании, которые есть в Украине, вы можете застраховать автомобиль, жизнь, здоровье.

В модуле «Новости» генерируются все самые актуальные новости в жизни города.

Модуль «Коммуникатор с властью» позволяет киевлянам находиться в контакте с властями и наоборот - представители власти могут быть ближе к избирателям. «Как это работает - по адресу проживания, указанному при регистрации, автоматически подтягивается контакт депутата, работающего на избирательном округе, на котором вы проживаете, и можно напрямую с ними общаться».