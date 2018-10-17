Представители портовых операторов призывают власть остановить давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов (видео)

По словам директора компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили, уже несколько лет подряд каждый из терминалов в Украине испытывает давление со стороны силовых структур.

Киев. 17 октября. УНИАН. Представители стивидорного бизнеса (портовых операторов) призывают власть остановить давление со стороны правоохранителей и контролирующих органов, так как необоснованные проверки наносят убытки компаниям и отпугивают желающих инвестировать в Украину.

Об этом на круглом столе в УНИАН заявил Глава Рады ОО «Бизнес-Варта», народный депутат Украины Иван Мирошниченко.

«Мы собрались здесь, чтобы сделать акцент на наших требованиях, с которыми хотим обратиться к президенту, премьер-министру и к представителям силовых структур. Сейчас в украинской экономике не самое лучшее время, нельзя сказать и о том, что в страну идут значительные инвестиции. При этом всем, компании, которые уже вложили в экономику Украины миллионы долларов и готовы продолжать вкладывать, находятся под постоянным давлением. Это не добавляет ни оптимизма, ни репутации стране. Силовые структуры продолжают заходить в окна, а не в двери», - сказал Мирошниченко, добавив, что почему-то сотрудники ГПУ или СБУ не хотят приходить к инвестору цивилизованно, а любят силовой метод – заблокировать работу терминалов, офисов и нанести ущерб.

Присутствовавший на круглом столе директор компании Risoil S.A., член Совета ОО «Бизнес-Варта» Шота Хаджишвили отметил, что несколько лет подряд каждый из морских терминалов в Украине испытывает давление со стороны силовых структур.

«Если говорить о нас, то за последний год в нашей компании прошло более 10 обысков. Большинство из них проходило не против нас, но они отражаются на нашей работе», – сказал он.

По словам Хаджишвили, в ГФС создана система, с помощью которой до 50% экспорта зерновых и до 25% экспорта подсолнечного масла работает в тени.

«Чиновники на этом зарабатывают, но когда они не могут найти ту компанию, которая это вывозит, то они оказывают давление на терминалы. Но вместо того, чтобы арестовать груз, оставить его на ответственное хранение, а потом разбираться в судах, чиновники «тупо» останавливают работу терминалов, блокируют таможню. Во время последнего случая мы простояли неделю. Не могли грузить 3 судна, более 800 вагонов простаивало, а это миллионы гривень. Мы неделю не могли ничего оформить, пока вопрос не вернули в правовое поле. Вызвано это простыми бумагами, написанными следователем ГПУ на таможню, пограничникам и в Администрацию морских портов с требованием остановить проход судов с терминалов», - сообщил он.

Шота Хаджишвили добавил, что причина этого в том, что ни один чиновник, который нанес ущерб на миллионы, не понес никакой ответственности.

От отметил, что в морской отрасли творится беззаконие и работают коррупционные схемы.

«Экология – это отдельная коррупционная схема, в новосозданной Морской администрации строится новая коррупционная схема, в Администрации морских портов - вообще бардак» - сказал Хаджишвили, подчеркнув, что такие условия препятствуют инвестированию.

В то же время, присутствовавшая на круглом столе директор ОО «Бизнес-Варта» Ольга Матвеева сообщила, что уже написано заявление на действия работника ГПУ, который заблокировал работу предприятия Risoil S.A.

«Мы будем следить, будет ли открыто уголовное производство. Также, написано обращение к Генпрокурору и генеральную инспекцию ГПУ с жалобой на действия сотрудника», - сказала она.

Глава совета директоров компании с иностранным капиталом «Дельта Вилмар СНД» Дхруба Чаран Панда отметил, что после «Революции достоинства» обещали изменения, но ничего по сути не поменялось.

«То, что происходит – это очень грустно. Я помню, что в 2013 году приходили люди с автоматами и блокировали работу. Прошло четыре года, но ничего не поменялось. Правоохранители должны заниматься правоохранительной деятельностью, а не бизнесом. В современном мире информацию распространяется очень быстро. Мне даже звонили из Сингапура и спрашивали, что там происходит», - сказал он, добавив, что с 2005 года компания инвестировала 270 млн долл. и есть планы новых проектов, но в такой ситуации есть мысли отказаться от них.

Также Дхруба Чаран Панда сообщил, что эффективной работе препятствует и Минэкономразвития.

«Мне Минэкономразвития поставило индивидуальное лицензирование (разрешение на каждый внешнеэкономический контракт). Я обратился в арбитражный суд», - сказал он.

В свою очередь, руководитель представительства компании «ТИС» в городе Киеве, Александр Примак поддержал позицию участников круглого стола и сообщил, что компания за 24 года инвестировала более 700 млн долл. в развитие инфраструктуры.

«К сожалению, давление на прозрачный бизнес в нашей отрасли участилось. Мы просим одного – хватит относиться к бизнесу, как к преступникам. Мы работам по цивилизованным правилам. Мы против масок-шоу, оружия, изъятия документов и запугивания наших сотрудников. Потому что все эти показательные выступления наносят вред нашей компании и соответственно имиджу Украины», - сказал он.

В работе круглого стола приняли участие: Вячеслав Кисловский, вице-президент Морской палаты Украины, представитель компании «ТРАНСШИП-СЕРВИС»; Дхруба Чаран Панда, председатель Совета директоров компании «Дельта Вилмар СНГ»; Шота Хаджишвили, директор «Risoil S.A.», член Совета ОО «Бизнес - Варта»; Юрий Будник, совладелец терминала «Эвери»; Виталий Федорив, гендиректор ООО «Бориваж»; Александр Примак, руководитель представительства компании ТИС в г. Киеве; Иван Мирошниченко, Глава Рады ОО «Бизнес -Варта», народный депутат Украины; Ольга Матвеева, директор ОО «Бизнес - Варта»; Егор Соболев, член Совета ОО «Бизнес-Варта», народный депутат Украины; Владимир Шульмейстер, член Совета ОО «Бизнес-Варта»; Владимир Слабовский, операционный директор терминала «AllSeeds» (Одесская область); Дмитрий Фалько, исполняющий директор «Terminal UPSS».