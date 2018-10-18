Правозащитники и УВКБ ООН призывают правительство устранить препятствия с доступом к пенсиям для граждан Украины с оккупированных территорий

Они подчеркивают необходимость обеспечить возможность украинцам с временно оккупированных территорий получать пенсии без необходимости регистрироваться как ВПЛ.

Киев. 18 октября. УНИАН. Представители общественных организаций, занимающихся правами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), представили проект альтернативной системы назначения и контроля за социальными выплатами для переселенцев, который исключает дискриминационное требование обязательной регистрации граждан как ВПЛ, которое содержит действующая система.

Презентация соответствующего проекта состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Авторы предложенного альтернативного порядка говорят, что он является действенным механизмом решения проблем социальных выплат и, в частности, выплат пенсий переселенцам. Новый механизм опирается на многолетние наработки профильных организаций, оказывающих юридическую поддержку переселенцам в течение всего периода конфликта на Донбассе.

«Любые попытки возродить ту систему, которая функционировала последние два года, только под другим названием, приведут к дальнейшему социальному напряжению - недовольству ВПЛ, чрезмерной нагрузке на социальных работников. Именно поэтому общественность сегодня предлагает конкретные нормативно-правовые акты. Мы ждем шага навстречу от правительства и принятия предложенного механизма», - отметила координатор по адвокации ОО «Донбасс СОС» Ольга Гвоздева.

По ее словам, отдельные положения действующей системы назначения и контроля за социальными и пенсионными выплатами для ВПЛ не соответствуют законодательству Украины и Конституции. «Это привело к ряду проблем и нарушению прав: потере десятков тысяч гривен налогоплательщиков, дискриминации пострадавших от войны граждан Украины, ограничению права этих людей на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, лишило законно заработанных средств к существованию из-за риска непрохождения сложной процедуры идентификации и верификации», - добавила она.

Менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина заметила, что в первом квартале 2018 года численность пенсионеров ВПЛ составляла 700 тыс. человек, а количество ВПЛ, которые получают пенсии, - 555 тысяч человек. «Разница - это количество людей, которые лишены единственного источника существования, которое гарантировано им законодательством. То есть существующая система не просто причиняет вред гражданам Украины - она разрушает систему социальной защиты», - подчеркнула она.

Также, по мнению Вершининой, система, которая сейчас действует, также привела к появлению новых коррупционных рисков и чрезмерной нагрузке на органы социальной защиты и суды. За последние два года подано около 3888 индивидуальных исков граждан за нарушение права на получение пенсии.

«В Украине есть законодательная, исполнительная и судебная власть. Согласно решениям судов, права переселенцев на пенсию законодательно защищены, а действия Пенсионного фонда Украины являются незаконными. Итак, исполнительная власть пытается узурпировать всю власть и нивелирует нормы Конституции о верховенстве права, пытаясь подменять законодательство Украины нормами подзаконных актов. Свои действия Кабинет министров объясняет необходимостью увеличения адресности, чтобы сохранить бюджет. Однако, только на уплату судебного сбора по пенсионным делам с 2016 года Пенсионный фонд Украины потратил 9 млн 328 тысяч гривен», - заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

По словам полевого советника и председателя отдела по вопросам защиты ВПЛ представительства УВКБ ООН в Украине Асель Ормоновой, ООН уже в течение более двух с половиной лет призывает правительство разорвать связь между регистрацией ВПЛ и доступом к пенсиям. «То, что казалось оптимальным в 2014 году, сегодня не только создает значительные сложности для ВПЛ, но и приводит к высоким нагрузкам на пункты пропуска. Из всех людей, которые их пересекают, более 60% - это пенсионеры. Кроме того, в настоящее время перегружены органы социальной защиты», - заявила она.

Авторы альтернативного порядка подчеркнули, что они предлагают конкретные изменения в ряд постановлений Кабмина и постановления Пенсионного фонда Украины. Кроме того, участники презентации подписали открытое письмо премьер-министру Украины с просьбой взять под личный контроль решение проблемы социальных и пенсионных выплат для ВПЛ и организовать межведомственное совещание для согласования новой системы.

«Любой пенсионер с оккупированных территорий должен иметь возможность обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, стать на учет и получать причитающиеся ему выплаты на банковский счет. При этом периодически пенсионер с временно оккупированной территории должен выезжать на подконтрольную Украине и проходить идентификацию, однако в общем порядке, как другие пенсионеры», - подчеркнула менеджер по адвокации Центра информации о правах человека Алена Лунёва.