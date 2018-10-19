В Киеве представили образовательную программу «Корабель уяви. Цікавими стежинами країни міцного здоров’я» для учащихся начальной школы (видео)

Цель программы - помочь детям и их родителям более осознанно относиться к своему образу жизни.

Киев. 19 октября. УНИАН. В Киеве презентовали образовательную программу «Корабель уяви. Цікавими стежинами країни міцного здоров’я» («Корабль воображения. По интересным тропинкам страны крепкого здоровья») для учащихся начальной школы.

Соответствующую программу, разработанную ОО «Всеукраинская инициатива», презентовали на пресс-конференции в УНИАН.

Во время пресс-конференции, в частности, были представлены развлекательная книжка-игра «Корабель уяви» («Корабль воображения») авторства украинской писательницы, общественного деятеля, члена Национального союза писателей Украины Ольги Масалитиной.

«Книга «Корабль уяви »- это часть большого проекта, который призван научить наших детей дружбе, взаимодействию с родителями, побороть ужасные последствия лени», - отметила автор проекта и добавила, что книга получила поддержку Министерства образования Украины.

«Эту книгу благодаря нашим партнерам мы уже раздали в пяти городах, и 18 тыс. детей по всей Украине уже могут ее читать», - сказала Масалитина.

В свою очередь, украинская писательница, общественный деятель, педагог, кандидат филологических наук, член Национального союза писателей Украины Леся Мудрак подчеркнула, что целью проекта «Корабель уяви. Цікавими стежинами країни міцного здоров’я» является сформировать у детей и родителей желание вести здоровый образ жизни и помочь осознать роль окружающей среды в вопросах здоровья человека.

По ее словам, проект призван информировать как можно большее количество детей и родителей об изменениях, с которыми дети сталкиваются в переходном возрасте, и ознакомить их с преимуществами здорового образа жизни.

Как отметили участники пресс-конференции, программа «Корабель уяви» была реализована весной 2018 года для учеников 2-4-х классов 40 школ Киева. К проекту присоединились 80 директоров (завучей) школ и 360 классных руководителей. Лекции, посвященные преимуществам здорового образа жизни, прослушали 9000 учеников 2-4-х классов - 15% от общего количества киевских школьников этого возраста.

В мероприятии приняли участие: Ольга Масалитина, автор проекта «Корабель уяви» («Корабль Воображения»), украинская писательница, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины; Александр Бродский, председатель конкурсной комиссии проектов «Общественная перспектива: прозрачная власть и активная община», депутат Киевского городского совета; Леся Мудрак, украинская писательница, общественный деятель, педагог, кандидат филологических наук, член Национального союза писателей Украины; Павел Губаренко, руководитель ОО «Всеукраинская инициатива».