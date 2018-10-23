«Нафтогаз» отказывается поставлять газ котельным поселка Коцюбинское под Киевом до погашения долга в 28 млн грн – депутаты селищной рады

Поселок Коцюбинское все ещё рискует остаться без отопления.

Киев. 23 октября. УНИАН. Поселок Коцюбинское, входящий в состав Ирпенского городского совета, не получит газ для запуска котельных, пока не решит вопрос с долгом перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украина» в размере 27,68 млн грн, и поэтому рискует остаться без отопления этой зимой.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили депутаты Коцюбинской селищной рады Сергей Даниш и Алексей Зинкевич, а также член исполнительного комитета Коцюбинской селищной рады Богдан Слюсаренко

Как заявил член исполнительного комитета Коцюбинской селищной рады Богдан Слюсаренко: «Нафтогаз Украины» также, как и облгаз, сказал, что пока не заплатим долги, не подпишем хотя бы договор о реструктуризации, никакого газа в долг нам давать не будет, и воровать, как это было в прошлом году, тоже нам не дадут».

Слюсаренко напомнил, что долг перед НАК «Нафтогаз Украины» возник из-за того, что прошлой зимой сельский голова Ольга Матюшина совершила неправомерные действия, когда начала забор газа для котельных поселка, не имея на это разрешающих документов. После этого НАК оштрафовал Коцюбинское за несанкционированный отбор голубого топлива.

По словам Слюсаренко, поселок пока не может рассчитывать на деньги из Резервного фонда, о чем ему заявили в Министерстве регионального развития и строительства.

«Мне сказали, что ни с какого Резервного фонда вам давать деньги никто не будет, так как в законе четко указано, что с Резервного фонда могут давать деньги лишь тогда, когда уже будет непосредственно чрезвычайная ситуация. То есть, если у нас разморозит систему, как это было в Алчевске, только тогда выделят деньги из Резервного фонда и смогут реализовать ремонт всей системы. Это будет в течение пяти дней, как мне сказали, съедутся бригады со всей Украины, чтобы за несколько дней устранить эту проблему», - сказал он.

Богдан Слюсаренко отметил, что пока единственным выходом из сложившейся ситуации является реструктуризация долга перед «Нафтогазом» с параллельным получением лимитов на газ на этот отопительный сезон, причем на счетах поселка есть 43 млн грн, однако они арестованы исполнительной службой из-за долга перед компанией «Крайбуд» за работы по ремонту системы канализации.

В свою очередь, депутат Коцюбинской селищной рады Сергей Даниш акцентировал, что две недели назад депутатский корпус принял решение о выделении 2 млн грн на погашение долга перед «Крайбудом», чтобы разблокировать счета поселка, но данное решение блокируется, в том числе Матюшиной, которую на данный момент поселковый совет уже во второй раз отстранил от занимаемой должности.

«Много рисовали дорожных карт решения, но на сегодня мы не видим, чтобы сегодня что-то в этом направлении движется. Около двух недель назад мы собрали депутатским большинством сессию и проголосовали изменения в бюджет, и утвердили тарифы, но на сегодня выполнение этих решений не происходит», - резюмировал Сергей Даниш.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о начале отопительного сезона с 15 октября.