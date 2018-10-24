Представители автомобильных ассоциаций просят власти легализировать рынок такси в Украине (видео, фото)

По их словам, в Украине 99% рынка такси находится в тени.

24 октября. УНИАН. Представители автомобильных ассоциаций обратились к Президенту Украины, КМУ Украины, Верховной Раде Украины с просьбой легализировать рынок такси в Украине, а также снять с повестки дня законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза», который направлен на то, чтобы «прижать легальных перевозчиков».

Об этом заявили в УНИАН участники круглого стола на тему: «Легальное такси в правовом государстве»: Антонюк Андрей, председатель "Украинской таксомоторной ассоциации" (УТМА); Александр Круликовский, председатель "Украинской таксомоторной ассоциации в г.Киеве"; Андрей Корчинский, председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины (АСПАУ); Сергей Григоренко, председатель профсоюза таксистов Киева; Сергей Кабанов, председатель Свободного профсоюза «Автомобилист Украины», г. Львов; Сергей Лазаренко, руководитель службы такси г. Чернигов; Андрей Буткевич, руководитель службы такси г. Кропивницкий; Владимир Осипенко, частный предприниматель, таксист м. Славянск;Андрей Мироненко, руководитель ИТ компании «Иннотех Софт»; Владимир Денисенко, руководитель службы такси г.Киев; Александр Ляховенко, руководитель ИДС «Элит-такси»; Руслан Гошовский, руководитель автотранспортного предприятия; Геннадий Попов, самозанятый частный предприниматель, водитель такси; София Шипилова, юрист ВОО "Украинская таксомоторной ассоциации" (УТМА); Владилен Ворона, руководитель транспортной компании такси; Алексей Коваленко, руководитель лизинговой компании.

Для обсуждения самых острых вопросов рынка таксомоторных перевозок были приглашены главы всех фракций ВРУ и представители КМУ, но единственным народным депутатом, который откликнулся, стала глава фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Председатель правления Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк акцентировал: «В такси работает более 200 тысяч человек, в частности, более 25 тысяч работает в Киеве. Ежедневно такси перевозят около 2 млн пассажиров в Украине, в Киеве это в среднем 300 поездок в день. К сожалению, тенизация этого рынка составляет более 99%, а теневой оборот составляет более 40 млрд грн».

Об этом заявил во время круглого стола в УНИАН председатель правления Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк.

«В такси работает более 200 тысяч человек, в частности, более 25 тысяч работает в Киеве. Ежедневно такси перевозят около 2 млн пассажиров в Украине, в Киеве это в среднем 300 поездок в день. К сожалению, тенизация этого рынка составляет более 99%, а теневой оборот составляет более 40 млрд грн», - сказал Антонюк.

«Если бы сейчас все участники рынка стали легальными и платили единый социальный взнос, то государство получило бы в бюджет 3,5 млрд грн ежегодно», - отметил он.

По его словам, в Украине есть объективные причины такого количества нелегальных участников рынка.

«Есть нелегальщина, у которой две составляющих: первая - это ответственность, второе - это налоги. Нелегальный перевозчик ни за что не отвечает, когда случается авария и есть жертвы. Ни одного судебного прецедента, чтобы хотя бы один пассажир нелегального такси получил компенсацию или выиграл суд, в истории нет», - сказал Антонюк.

Глава ассоциации отметил, что легальность рынка должна быть для государства первостепенной проблемой при регулировании деятельности перевозчиков, ведь она гарантирует и безопасность пассажира.

«Страховка в такси, к сожалению, не предусмотрена. Транспортное законодательство говорит, что страховка пассажира закладывается в билет. Такси билета не имеет», - сказал он.

Антонюк подчеркнул, что для предпринимателя, который хочет легализировать свой бизнес, законодательство создает множество бюрократических препятствий.

«Люди хотят работать в правовом поле, но это как нужно любить родину, чтобы купить за 10 тыс. грн таксометр, за 8 тыс. грн кассовый аппарат, отстоять две недели в очередях, подписать миллион бумажек, и еще после этого необходимо ежемесячно платить 744 грн единого налога и 819 грн единого социального взноса. Кроме того, получить подтверждение и лицензию за день сложно. Бывает месяцами люди ожидают в реестре», - сказал он.

Одним из технических препятствий для работы в правовом поле является обязательная регистрация и установка в каждом автомобиле таксометра.

«Его необходимо иметь в каждом автомобиле, это требование действует еще с советских времен. Основным условиям также является необходимость указать регистрационный номер таксометра. Если вы его не приобрели, документы не будут приняты», - сказал Антонюк.

В то же время, по его словам, таксометры в Украине не продаются, и официально таксометра в реестре средств измерительной техники нет.

«Это механически устаревший предмет, который не используется таксистами сегодня в работе, но который государство заставляет покупать. Сегодня в поисковике в интернете есть множество программ для скачивая бесплатно, которые с помощью GPS будут считать на порядок лучше, чем таксометр, который считает от импульсов двигателя. Ведь также важен радиус колес. В результате таксист едет в Мининфраструктуры, дает взятку, ему пишут любой номер таксометра и выдают лицензию. Стать легальным водителем, не дав взятку, почти невозможно», - резюмировал Антонюк.

Присутствовавший на круглом столе глава Ассоциации свободных профсоюзов автомобилистов Украины (АСПАУ) Андрей Корчинский отметил, что обнародованный законопроект на сайте Министерства инфраструктуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза» направлен на то, чтобы «прижать легальных перевозчиков».

«На сегодня такси убивают, это нужно признать. Легальных перевозчиков все меньше с приходом на рынок Yandex, Uber. Этот законопроект - нонсенс, мы предлагали упрощенный налог и другие изменения, которые остается утвердить. Вместо этого нас прижимают. Согласно законопроекту немногочисленные легальные перевозчики, которые уплачивают все налоги, попадают под штраф и конфискацию транспортного средства за любые нарушения лицензионных условий. Это может быть просроченный или не пройдённый техосмотр, или медицинская справка, несоответствие материально-технической базы», - сказал Корчинский.

По итогам круглого стола его участники, среди которых представители профсоюзов автотранспортников, приняли решение обратиться с открытым письмом к президенту Украины, главе Верховной Рады, премьер-министру Украины с просьбой снять с повестки дня предложенный правительством законопроект, которым власть «просто хочет конфисковать транспортные средства даже легальных перевозчиков на такси за искусственно созданные властью нарушения лицензионных условий».

Свою поддержку требованиям участников круглого стола высказала глава фракции ВО «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко, которая подчеркнула, что сложное зарегулированное законодательство на рынке такси разрушает его.

«Нельзя нарушать конкурентность. Когда одни работают легально, а другие нелегально, это полностью разрушает рынок и не дает возможности выстроить нормальную конкурентную среду. Тут интересы не только вас, таксистов, но и пассажиров. Если вас государство зажало так, что вы не можете предоставлять нормальные условия пассажирам, страдают все», - сказала она.

Юлия Тимошенко отметила, что для остановки данного законопроекта будут приложены все усилия, а также наработан новый более качественный документ:

«Я готова присоединиться к открытому письму (к властям – УНИАН). И предложить другой законопроект, чем тот о котором шла речь, где за минимальные отклонения от нормы будут конфисковывать транспорт».

Тимошенко выразила готовность обсудить проблему со всеми фракциями в парламенте и заблокировать правительственный законопроект. Также, глава фракции ВО «Батькивщина» добавила, что нужен другой, более лояльный к перевозчикам законопроект, который бы урегулировал всю ситуацию на рынке такси, дал возможность спокойно легализировать всех и легко приобщаться к этому бизнесу.

Справка УНИАН. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования рынка услуг автомобильного транспорта в Украине с целью приведения их в соответствие с актом Европейского Союза» был внесен Кабинетом Министров в Верховную Раду и обнародован на сайте Министерства инфраструктуры 4 октября.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/82493