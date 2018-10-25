Повышение стоимости газа для населения является политическим шагом и экономически необоснованно – депутаты и общественные деятели (видео)

Можно ожидать дальнейшего роста цен на газ, если общественность никак не отреагирует на это повышение.

Киев. 25 октября. УНИАН. Повышение стоимости газа для населения на 23,5% с 1 ноября этого года является политическим шагом и экономически необоснованно.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили председатель фракции ВО «Батькивщина» в Киевсовете Владимир Бондаренко; председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко; председатель инициативы Юлии Тимошенко «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор.

«Все это давно вышло за границы правового поля, и именно поэтому уже два с половиной года суд рассматривает иск Юлии Тимошенко к Кабмину по поводу экономического обоснования цены на газ. Если вы (правительство - УНИАН) уверены, что это экономически обоснованная цена, то проведите уже этот суд», - сказал Алексей Кучеренко.

Он отметил, что можно ожидать дальнейшего роста цен на газ, если общественность никак не отреагирует на это повышение.

«Если сейчас украинская общественность адекватно не отреагирует, то ожидайте повышения еще на 60%, которое уже практически объявлено, а потом еще на 90%. Это эксперимент, который проверяет порог чувствительности нации. Если нация съест это повышение, то оно продолжится», - сказал Кучеренко.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» в Киевсовете Владимир Бондаренко сообщил, что 24 октября возле Администрации президента в Киеве и возле областных администраций в регионах Украины прошла массовая акция против повышения цен на газ.

«Такие акции прошли по всей Украине. Повышение стоимости газа всколыхнуло людей», - сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что вопрос о цене на газ не стоял бы так остро, если бы власти реализовывали программу по энергомодернизации жилья, что могло бы значительно снизить потребление газа и тепловой энергии.

«Он (мэр Киева Виталий Кличко) не понимает или не хочет понимать, что магистральный путь киевской городской власти в сфере энергоресурсов должен лежать в термоизоляции домов, которая на нулевом уровне в Киеве, в переходе на нетрадиционные источники энергии. Об этом разговоров нет», - отметил он.

«Нам в прошлом году удалось установить в почти ста домах ИТП (индивидуальные тепловые пункты), и получили реальную экономию на 40% теплоносителя. Представляете, если бы сегодня во всех 12 тыс. домов столицы поставить ИТП и на 40% сэкономить энергию», - добавил он.

В свою очередь председатель инициативы Юлии Тимошенко «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор сообщил, что повышение тарифов должно соответствовать росту уровня жизни населения, чего сейчас нет.

«Мы сейчас проводим мониторинг того, есть ли на сегодня обоснование и последовательность в действиях Киевской горадминистрации, «Киевводоканала», правительства Украины по повышению тарифов на газ, водоснабжение, электроэнергию и другие услуги. Ведь население Украины заслуживает справедливых и экономически обоснованных тарифов, и нельзя одним политическим решением повысить тарифы. Если повышаются тарифы, то должны расти заработные платы, пенсии и другие условия социального обеспечения каждого гражданина. Если этого не происходит, нет необходимости повышать тарифы», - сказал Нестор.

В то же время он не исключил подачу иска в суд, если постановление о повышении цен на газ вступит в силу.

«Мы на себя берем обязательства проанализировать постановление, которое будет подписано премьер-министром Украины, и обратиться в Окружной административный суд Киева с целью остановить действие этого постановления и в дальнейшем признать его противоправным и отменить это постановление в связи с его необоснованностью», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. кубометров.