Эксперты презентовали исследование №5 из цикла «Цена реформ»: Реформа дерегуляции.

Эксперты призывают руководство страны пересмотреть реформу дерегуляции путем внедрения эффективного госрегулирования под контролем общественности. Отмечается, что сокращение количества контролирующих функций и мораторий на проверки подтолкнули бизнес к экономии на качестве и безопасности, а дерегуляция цен привела к значительному росту стоимости товаров.

Киев. 26 октября. УНИАН. Эксперты Украинского института анализа и менеджмента политики призывают руководство страны пересмотреть реформу дерегуляции путем внедрения эффективного госрегулирования под контролем общественности, так как результатом четырёхлетней реформы стало снижение качества товаров и услуг, а также существенное повышение цен. Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН во время презентации исследования №5 из цикла «Цена реформ»: Реформа дерегуляции.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты Украинского института анализа и менеджмента политики: Руслан Бортник, Владислав Дзивидзинский, Даниил Богатырев, Николай Спиридонов, Кирилл Молчанов, Юрий Гаврилечко, Андрей Золотарев, Алексей Якубин, Александра Решмедилова, Валентин Гайдай, Сергей Нуждин, Владимир Воля.

«На реформу дерегуляции было потрачено 4 года и несколько десятков миллиардов гривен. Ее результатами стали увеличение количества фальсификата на полках магазинов, рост цен на некоторые товарные позиции до 200% и миллиардные потери от рейдерства»,- сказал Даниил Богатырев, подводя итоги проведенного исследования.

По его словам, сокращение количества контролирующих функций и мораторий на проверки подтолкнули бизнес к экономии на качестве и безопасности. В то же время, дерегуляция цен привела к значительному росту стоимости товаров. Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, он сообщил, что за 2017 год подорожание продуктов питания в разных товарных группах составило от 20% до 170%.

Также он сообщил, что реформа регистрации прав собственности вместо упрощения ведения бизнеса привела к существенному росту случаев незаконного захвата бизнеса.

«За 2015 год было зарегистрировано 3000 рейдерских атак. 90% из них увенчались успехом. В 2016 году это количество возросло. Особенно впечатляет рост количества рейдерских атак в отдельных отраслях экономики. Так, за 2017 год в сельском хозяйстве количество рейдерских захватов выросло в 2,5 раза», - сказал он.

В своем выступлении на пресс-конференции эксперт Руслан Бортник отметил, что реформу необходимо продолжать, но в другом качестве и другими инструментами.

«Необходимо действительно брать пример развитых западных стран, где регулирующие органы являются очень мощными и чрезвычайно авторитетными. Я думаю, что в какой-то мере нам необходимо возвращаться с «дикого» рынка, «дикого поля», которое нам сегодня создали благодаря реформе децентрализации, к государственному контролю, к эффективному государственному регулированию под контролем общественности на всех ключевых рынках. В противном случае, качество жизни в стране будет таким, которое будет усиливать депопуляцию, миграцию, и мы будем становиться слабее», - сказал эксперт.

По словам Бортника, дерегуляция приносит хорошие результаты в странах, где существует конкурентный рынок, работает судебная система, а права потребителей защищены.

«Я уверен, что дерегуляция была нужна стране, но она была нужна немного другой. Дерегуляция хорошо работает в странах, где есть конкуренция, где рынок является эффективным регулирующим инструментом благодаря большой конкуренции, стандартам, традициям и работе регулирующих органов, которые создают правила игры для рынка. Поскольку украинский рынок нельзя считать таким, соответственно дерегуляция, которая была реализована в Украине в виде отказа государства от контролирующих функций над теми или другими отраслями, по моему мнению, не сработала, а в некоторых случаях причинила вред. Этот вред измеряется в серьезных средствах и, к сожалению, в человеческих жизнях», - отметил он.

Эксперт Владислав Дзивидзинский сообщил, что при проведении дерегуляции государство должно сохранить за собой пять основных функций.

«Прежде всего, стимулирование конкуренции, то есть государство определяет, где конкурентная среда, в которой при либеральном контроле развивается частный бизнес. Второй пункт – поддержка стандартов качества, то есть стандартизация не должна полностью потерять государственный контроль. Пусть частный бизнес обращается к государству для получения соответствия качества собственной продукции, но эта система отличается от той, которая была раньше, когда государство вмешивалось в производство, определяло и проверяло эти стандарты – это абсолютно другой процесс. Третья функция, которую должно закрепить за собой государство даже при условии дерегуляции – защита прав потребителей, так как потребитель не обязан проходить всю сложную процедуру отстаивания в суде своего права на получение качественных товаров и услуг», - сказал Дзивидзинский.

Он добавил, что четвертая функция государства - это обеспечение достаточного информирования, а именно, жесткий контроль государства относительно информирования потребителя о качестве и составе продукции. А также пятая функция, которую государство должно сохранить – контроль за выполнением бизнесом стандартов в области охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.