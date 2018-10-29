Эксперты считают, что результаты выборов в Грузии могут существенно повлиять на ход президентской кампании в Украине (видео)

По мнению политтехнологов, в случае победы на президентских выборах в Грузии оппозиционного кандидата Григола Вашадзе, его соратнику Михеилу Саакашвили может быть предоставлено грузинское гражданство и он, вероятно, будет назначен на государственную должность.

Киев. 29 октября. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала и его заместитель Алексей Голобуцкий считают, что результаты президентских выборов в Грузии могут существенно повлиять на ход президентской кампании в Украине.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что в случае победы на грузинских выборах кандидата от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григола Вашадзе, бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили может вернуться в Грузию.

«Эти выборы могут повлиять на выборы в Украине. Они очень интересны тем, что в случае победы соратника Михеила Саакашвили Григола Вашадзе, он может амнистировать Саакашвили и предоставить ему гражданство. Это будет очень интересный шаг, если Саакашвили вернется в Украину в качестве представителя грузинского правительства или посла», - отметил Голобуцкий.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что Вашадзе в случае победы может назначить Саакашвили «каким-то спецпредставителем» или своим советником.

Бала добавил, что бывший спикер грузинского парламента Давит Бакрадзе, который был близким соратником Саакашвили и занял третье место во время первого тура выборов и набрал более 10%, уже успел заявить, что поддерживает Вашадзе.

«Все идет к тому, вся социология показывает, что во втором туре есть все шансы у оппозиционера Вашадзе выиграть выборы президента Грузии и мы можем стать свидетелями достаточно интересных событий. Это может существенно повлиять на президентскую кампанию в Украине, если Саакашвили захочет в Украине вмешаться. Понятно, против кого будет это вмешательство», - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Грузии состоится второй тур выборов президента.

28 октября в Грузии состоялся первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 25 кандидатов. По результатам подсчета 99,57% бюллетеней, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Это означает продолжение выборов во втором туре между лидерами гонки Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григолом Вашадзе - кандидатом от объединенной оппозиции «Сила в единстве».

Разрыв между Зурабишвили (38,66%, или 614 964 голосов) и Вашадзе (37,7%, или 599 662 голосов) составляет 1%.

ЦИК обработала почти все данные из 3705 избирательных участков. Окончательные официальные данные будут объявлены после рассмотрения всех жалоб, поступивших в процессе голосования.