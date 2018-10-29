Зеленский и Вакарчук, в случае баллотирования в президенты, узнают о себе "очень много нового", что повлияет на избирателя, - эксперты (видео)

По мнению политологов, Зеленский и Вакарчук максимально поздно начнут свои предвыборные кампании и сделают все, чтобы они были короткими.

Киев. 29 октября. УНИАН. Украинский шоумен, соучредитель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, в случае выдвижения кандидатами в президенты, узнают о себе «очень много нового», так или иначе повлияет на избирателя.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«И Вакарчук, и Зеленский, если они будут выдвинуты, - они позже начнут свою избирательную кампанию. Более того, они свою кампанию сделают так, что она будет очень короткой», - убежден эксперт.

«Они должны понимать, что они конкурируют не просто с политиками, которые собаку съели на политике, а многое другое съели, они будут противостоять командам, имеющим огромный опыт, и я уверен, что и Зеленский, и Вакарчук о себе узнают «очень много нового», и так или иначе это будет влиять на избирателя», - отметил Голобуцкий.

По его убеждению, украинцы понимают разницу между политиком и шоуменом.

«Когда пенсионер или человек предпенсионного возраста придет на избирательный участок и задумается над тем, за кого голосовать, этот человек задаст вопрос: кто сможет гарантировать выплату пенсий? Это сможет сделать Порошенко и Тимошенко или это сможет сделать Зеленский и Вакарчук. Поэтому мне кажется, что и у Вакарчука, и у Зеленского раздутые рейтинги, и как только они будут выдвинуты - они начнут сужаться», - сказал Голобуцкий.

Эксперт считает, что высокие рейтинги Зеленского и Вакарчука - это «очень серьезный звоночек для традиционной политической элиты, заигравшейся в предвыборные кампании, в которых отсутствует содержательное наполнение, а есть только перформанс».