Местное самоуправление просит у центральной власти больше полномочий по контролю за использованием земель сельскохозяйственного назначения в пределах территорий общин (фото, видео)

Самоуправление встревожено: эффект от реформ децентрализации власти перечеркивается централизацией сельской экономики и местных ресурсов в руках не сельских жителей и просит у центральной власти больше полномочий по контролю и распоряжением землями в пределах своих территорий, существенной фискальной автономии и имплементации в отечественное законодательство европейских норм по упрощенной регистрации, льготному налогообложению и приоритетной поддержке субъектов местной экономики.

Только решительные шаги по стимулированию экономической активности в селах позволят повысить уровень социальной самостоятельности сельских жителей и общин, приостановят деградацию сел и начнут устойчивое сельское развитие.

Киев. 30 октября. УНИАН. Местное самоуправление просит у центральной власти больше полномочий по контролю за использованием земель сельскохозяйственного назначения в пределах территорий общин, существенной фискальной автономии и имплементации европейских норм по упрощенной регистрации, льготного налогообложения и приоритетной поддержки субъектов местной экономики.

В пресс-конференции приняли участие: председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов (ВАСПС), председатель Фурсовской объединенной территориальной общины Николай Фурсенко; исполнительный директор Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Поединок; член-корреспондент НАН Украины, председатель координационного совета ОО "Украинская сеть сельского развития" Елена Бородина; заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», эксперт Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Виталий Саблук; эксперт USAID Сергей Кубах; руководитель программы местного системного развития Наталья Слинько.

«Нам сейчас возвращают земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся за пределами населенных пунктов в коммунальной собственности. Но эти земли уже кем-то используются. И эти пользователи не очень согласны, чтобы там что-то создавать в интересах общества. Они делают свой бизнес, который чаще всего заключается в выращивании сельхозпродукции практически без привлечения жителей общин. Мало кого интересуют возможности создания сельских кооперативов и семейных фермерских хозяйств. И когда вопрос состоит в том, чтобы восстановить семейные фермерские хозяйства, а государство решило дать на это помощь, на местном уровне помочь им встать на ноги, укрупниться и со временем стать бюджетополезными для общества - то сначала есть и желающие, и положительная активность местных руководителей, но после того как мы столкнулись со сложностями в регистрации, отсутствии упрощенных правил и налоговых освобождений для простых людей, бюрократическими процедурами в получении прямой поддержки, дефиците собственных фондов для помощи - таких людей становится, к сожалению, очень мало, а у сельских лидеров опускаются руки», - отметил Николай Фурсенко, председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов .

Также, по словам Николая Фурсенко, на сегодняшний день система распределения сельскохозяйственных земель между территориальными общинами несбалансированная, правительство до сих пор не ввело единую открытую базу земельных участков, что затрудняет их учет и способствует неравному доступу к ним.

При этом, как сообщила член-корреспондент Национальной академии наук Украины и председатель координационного центра общественной организации «Украинская сеть сельского развития» Елена Бородина, правительство Украины уже принимает некоторые меры для развития украинских сельских общин и приведения законодательства в этом направлении с европейскими стандартами. «Прежде всего следует отметить концепцию о развитии фермерства и кооперации, которая была принята у нас на государственном уровне, и уже на начало года у нас был разработан порядок использования средств на реализацию этой программы. Но мы видим множество нюансов относительно возможности участия фермеров в этой программе. Другое направление - изменение в Налоговый кодекс для стимулирования развития семейных ферм и фермерских хозяйств, по которому уже в 2019 году для фермерских хозяйств будет внедрена система льготной уплаты единого социального взноса», - сказала Бородина.

Вместе с тем, как отметил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» и эксперт Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Виталий Саблук, на получение широкой помощи из государственного бюджета могут претендовать только те семейные фермерские хозяйства, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели или юридические лица. Это противоречит практике европейских и других развитых стран, в которых прямая поддержка предоставляется хозяйствующему на земле независимо от его правового статуса, в том числе - гражданам, которые простым заявлением по месту жительства сообщают контролирующим органам о начале самостоятельного хозяйствования без регистрации предпринимателем или учредителем компании. Отсутствие таких норм в Украине делает невозможным доступ таких хозяйств к дотациям. Они также не могут использовать эксклюзивные по сравнению с юрлицами и предпринимателями преимущества, которыми пользуются простые крестьяне-самозанятые фермеры в европейских странах: не вести бухучет и рассчитывать доход по нормативу с гектара в конце года, платить нулевые налоги на первые пять-десять тысяч или из первых десяти-двадцати гектаров на одного самозанятого, не выписывать и не собирать налоговые накладные, но быть равноправными поставщиками продукции.

По словам Саблука, правительство должно снять запрет в Хозяйственном Кодексе на право граждан быть субъектами хозяйствования без регистрации предпринимателем, как это сделано в 2011 году для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность - артистов, адвокатов, литераторов, духовенства, и представителей других "несельских" профессий, свести порядок их регистрации в одно заявление, позволить им использовать налог на доходы физических лиц в том числе с заработка на арендованных землях и паях, а не только исключительно на своих приусадебных и садово-товарищеских участках, узаконить их равные права на получение дотаций без большого количества документов и независимо от того, зарегистрировался крестьянин предпринимателем, или только "по заявлению" в местный контролирующий орган. Кроме того, он отметил, что для эффективного развития малых форм хозяйствования в украинских селах власть должна ввести в законодательство ряд норм по обеспечению их бесплатным обучением и упрощенным наблюдением за пищевой безопасностью продуктов, которые производят и поставляют на рынок крестьянские хозяйства, местами бесплатной продажи своей продукции отдельно от перекупщиков и под координацией органов местного самоуправления с тем, чтобы ответственные за качество своей продукции крестьяне получили маркетинговое преимущество - лучшие цены и большее доверие от покупателей.

Также, самоуправление должно иметь право предоставлять субъектам местной экономики 50% скидку по налогу на землю или на недвижимость. Такими субъектами согласно европейской практике, по словам Саблука, должны считаться все предприятия, в которых все основатели проживают в общине, и все хозяйства местных жителей, которые зарегистрировались "по месту" предпринимателями или зарегистрировались согласно заявлению как самозанятые лица, у которых не менее половины земель в обработке или мощности в использовании находятся в пределах территории общины, зарегистрированы и платят налоги по месту деятельности и регистрации.

По словам участников пресс-конференции, прямая поддержка в Украине должна быть построена по европейскому образцу: предоставляться только «активным» фермерам, треть поддержки направляться самозанятым хозяйствам независимо от формы регистрации, одна десятая - на обучение малых фермеров, иметь ограничения не более 10 миллионов гривен в одни «активные руки», что соответствует действующему ограничению в триста тысяч евро в ЕС. А программы развития сельского хозяйства должны ориентировать фермеров на то, что в обмен на налоговые преференции и финансовую помощь они должны обеспечить государству безопасность продовольствия, содействие развитию объединенных общин и снять нагрузку с бюджетов по развитию тех элементов сельской инфраструктуры, которым пользуются как социально защищеные, так и самостоятельные жители общин. При этом, государственная политика в этой сфере должна стимулировать фермеров не только производить продукцию, но и создавать общественные блага в виде безопасной окружающей среды, благополучия животных, безопасности продуктов питания, предпосылок для развития туризма и других отраслей сельской экономики. Устойчивое развитие означает способность общины самостоятельно противодействовать рыночным и социальным вызовам, для чего субъекты местной экономики и местное самоуправление должны восстановить свой партнерский интерес друг к другу, получать каждый свои выгоды от такого взаимодействия.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82578