Украинские аграрии просят правительство улучшить систему распределения сельхозземель между общинами и упростить порядок регистрации фермерских хозяйств (фото, видео)

Украинские аграрии просят правительство улучшить систему распределения сельхозземель между общинами и упростить порядок регистрации фермерских хозяйств. Эти меры позволят повысить уровень социальной защиты сельских жителей и упростить ведение бизнеса на сельских территориях.

Киев. 30 октября. УНИАН. Украинские аграрии просят правительство улучшить систему распределения земельных участков сельскохозяйственного назначения между объединенными общинам, а также упростить регистрацию семейных фермерских хозяйств и систему их налогообложения, что позволит повысить уровень социальной защиты сельских жителей и упростить ведение бизнеса на сельских территориях.

В пресс-конференции в УНИАН приняли участие: голова Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых рад (ВАСПР), голова Фурсовской объединенной территориальной общины Николай Фурсенко; исполнительный директор Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Поединок; член-корреспондент НАН Украины, глава координационного совета ОО "Украинская сеть сельского развития" Елена Бородина; заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», эксперт Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых рад Виталий Саблук; эксперт USAID Сергей Кубах; руководитель программы местного системного развития Наталия Слинько.

"Нам сейчас вернули земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся за пределами населенных пунктов в коммунальной собственности. Но эти земли уже кем-то используются. И эти пользователи не очень соглашаются, чтобы там что-то создать на пользу общины. Они делают свой бизнес, который чаще всего заключается в выращивании сельхозпродукции, которая пойдет на рынок. Но мало кого интересуют возможности создания сельских кооперативов и семейных фермерских хозяйств. И когда стоит вопрос в том, чтобы возобновить семейные фермерские хозяйства, а государство решило давать на это помощь, - то таких людей на сегодняшний день, к сожалению, очень мало", - сказал глава Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Фурсенко.

Так же Фурсенко акцентировал, что на сегодняшний день система распределения сельскохозяйственных земель между территориальными общинами несбалансирована. Кроме того, правительство до сих пор не ввело единую открытую базу земельных участков, что затрудняет их учет и способствует неравному доступу к ним.

При этом, по словам члена-корреспондента Национальной академии наук Украины и главы координационного центра общественной организации "Украинская сеть сельского развития" Елены Бородиной, правительство Украины уже предпринимает действия для развития украинских сельских общин и приведения законодательства в этом направлении к европейским стандартам.

"В первую очередь стоит отметить концепцию о развитии фермерства и кооперации, которая была принята у нас на государственном уровне, и уже на начало года у нас был разработан порядок использования средств на реализацию этой программы. Но мы видим множество нюансов касаемо возможности участия фермеров в этой программе. Другое направление - изменение в Налоговый кодекс для стимулирования развития семейных ферм и фермерских хозяйств, по которому уже в 2019 году для фермерских хозяйств будет внедрена система льготной уплаты единого социального взноса", - сказала Бородина.

В то же время, как отметил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" и эксперт Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Виталий Саблук, на получение помощи из государственного бюджета могут претендовать только те семейные фермерские хозяйства, которые зарегистрированы как физические или юридические лица, что значительно усложняет доступ таких хозяйств к дотациям из-за чрезмерной зарегулированности процессов регистрации.

По словам Саблука, правительство должно упростить порядок регистрации фермерских хозяйств и разрешить получать фермерам дотации независимо от формы имущества. Кроме того, он отметил, что для эффективного развития украинских сел правительство должно упростить ведение бухгалтерского учета для фермеров, обеспечить надзор за безопасностью продуктов, которые производят и поставляют на рынок фермерские хозяйства. Также, субъекты местной экономики, которыми, по словам Саблука, должны считаться все предприятия, более 50% налогов которых идут в местные бюджеты, должны получать 50% скидки на аренду земельных паев в пределах территориальной общины.

По словам участников пресс-конференции, программы развития сельского хозяйства должны ориентировать фермеров на то, что в обмен на финансовую помощь они должны обеспечить государству безопасность продовольствия, способствовать развитию объединенных общин и сельской инфраструктуры. При этом, государственная политика в этой сфере должна стимулировать фермеров не только производить продукцию, но и создавать общественные блага в виде безопасной окружающей среды и благополучия животных, а также безопасности продуктов питания.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82578