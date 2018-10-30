В Киеве платформа открытых онлайн-курсов Prometheus представила курс, посвященный реформам в Украине

Курс от ведущих украинских реформаторов является бесплатным и состоит из 5 блоков.

Киев. 30 октября. УНИАН. В Киеве платформа массовых открытых онлайн-курсов Prometheus представила курс «Механика реформ», посвященный реформам в Украине, реализуемых после Революции достоинства.

Презентация курса состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил один из авторов курса, реформатор государственных закупок, соучредитель системы электронного госзакупок ProZorro Александр Стародубцев, при подготовке курса необходимо было найти баланс теории и практики.

«У нас от реформ, как и от многого другого, у общества не всегда правильные ожидания. И это, в первую очередь, потому что эти реформы не всегда нормально прокоммуницированы. И мы старались, люди, которые непосредственно принимали участие в реформах, рассказать о том, с одной стороны, как это было, а с другой - дать какую-то теоретическую рамку, как это бывает», - сказал он.

В свою очередь, другой соавтор курса, советник премьер-министра Украины по работе с парламентом Ярослав Железняк отметил, что «3-4 года назад, когда мы пришли для того, чтобы внедрять реформы, нам очень не хватало базовых знаний и практических советов, как, куда бежать, как принимать законы, какие процессы происходят, что нам нужно делать для того, чтобы координировать свою деятельность с парламентскими фракциями».

Так, он выразил надежду, что представленный курс и его советы будут полезными для «будущего поколения».

«Для того чтобы они уже не теряли времени, свои ресурсы на то, чтобы получить эти знания. Чтобы смотрели на это, советовались с нами и, возможно, использовали этот опыт, а, возможно, внедряли новые механизмы», - отметил советник премьера.

Железняк добавил, что его часть курса касается сотрудничества с парламентом, в частности, в части законопроектов.

«Пытались дать меньше теории, больше практики», - отметил советник премьера.

Также другой соавтор курса, исполняющий обязанности руководителя государственного предприятия «Прозорро. Продажи» Алексей Соболев отметил, что реализаторы реформ допускали ошибки, поскольку были неопытными.

«Свои шишки мы набили сами», - сказал он.

«И очень было бы здорово, если бы кто-то нам посоветовал типа такого курса перед этим... У нас было бы шишек меньше и сейчас действительно легче», - добавил Соболев.

Соучредитель и управляющий партнер StudyDive Юрий Бугай, который также является одним из авторов курса, отметил, что своим курсом авторы пытались вдохновить людей, как минимум, на «первый шаг».

«Показывая, почему необходимы изменения, как их начинать, мы в то же время пытались показать, что на самом деле это не является чем-то невероятно сложным», - сказал он.

Бугай высказал мнение, что курс «Механика реформ», в первую очередь, будет интересен тем, кто работает в регионах.

Кроме того, директор Департамента по связям с общественностью и СМИ «UA:Суспільне» Виктория Сидоренко отметила, что «Суспільне» «с радостью присоединилось к этой идее - создать такой курс, поскольку реформа «Суспільного» впервые проходит в Украине в то время, когда в других странах мира история общественных вещателей насчитывает десятки лет, сотни лет, как, например, ВВС».

«В Украине это только один год и 10 месяцев, когда из 31 совершенно разной телерадиокомпании из каждого уголка страны мы пытаемся построить общественного вещателя, единое СМИ, которое не принадлежит ни бизнес-группам или олигархам, ни государству, а исключительно гражданскому обществу Украины», - сказала она.

Так, пояснила Сидоренко, авторы курса имеют целью объяснить роль общественного вещания и в Украине, и в мире: в чем заключается цель его деятельности и как он работает.

«Самое важное в этом курсе - это на самом деле не о «Суспільном», не о ProZorro, не о медицинской реформе. С моей точки зрения, этот курс больше о самом механизме реформ», - отметила она.

Спикером от «Суспільного» в проекте стал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. К разработке курса также присоединились, в частности, гендиректор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский и исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как отметили участники мероприятия, курс от ведущих украинских реформаторов, который состоит из 5 блоков, является бесплатным и уже доступен на платформе Prometheus. В целом ожидается, что курс прослушают около 5 тысяч человек.

Самой платформе Рrometheus на днях исполняется 4 года, и на сегодняшний день она имеет уже имеет более 700 тысяч слушателей.