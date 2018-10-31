В ОПОРЕ призывают к проведению внутренней реформы Центральной избирательной комиссии

Эта реформа должна учитывать усиление прозрачности и открытости деятельности комиссии.

Киев. 31 октября. УНИАН. В Гражданской сети ОПОРА призывают к проведению внутренней реформы Центральной избирательной комиссии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

Он отметил, что «мы избежали рисков дестабилизации предстоящих президентских выборов из-за проведения их старым составом Центральной избирательной комиссии».

«Если бы парламент не решил этот политический кризис вокруг Центральной избирательной комиссии, участники выборов имели бы возможность политически мотивировано дискредитировать старый состав Центральной избирательной комиссии, ссылаясь на его нелегитимность», - сказал Клюжев.

Теперь же, добавил представитель ОПОРЫ, новый состав ЦИК перешел к исполнению своих полномочий. «Мы призываем гражданское общество, органы государственной власти, международных партнеров Украины консолидировать усилия для начала внутренней реформы Центральной избирательной комиссии», - подчеркнул он.

Как пояснил Клюжев, эта реформа, по мнению представителей ОПОРЫ и ее партнеров в общественной и экспертной среде, должна учитывать усиление прозрачности и открытости деятельности комиссии. «Первый простой шаг может включать обнародование повестки дня, проектов решений Центральной избирательной комиссии, стенограмм и протоколов заседания комиссии. Для того, чтобы субъекты избирательного процесса и заинтересованные стороны имели реальные возможности планировать свое взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, реагировать на определенные проекты решений», - пояснил представитель организации.

Он добавил, что предыдущие составы ЦИК такую внутреннюю реформу не провели, и выразил надежду на начало такой реформы в ближайшее время.

Кроме того, представитель ОПОРЫ отметил, что, учитывая предыдущий опыт выборов президента Украины, «низкий профессиональный уровень окружных и участковых избирательных комиссий является дестабилизирующим фактором».

«Массовые ротации в составе этих комиссий и недостаточная подготовленность их провоцировали политические конфликты или создавали организационные сложности. Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, тренинговый центр ЦИК имеют возможности реализовать определенные программы по обучению членов избирательных комиссий», - сказал Клюжев.

Он призвал потенциальных кандидатов в президенты и партии заранее проводить внутренние меры по отбору компетентных потенциальных членов избирательных комиссий, а также обеспечить определенный минимальный стандарт обучения для претендентов на осуществление функции администрирования выборов.