В сентябре-октябре самую масштабную предвыборную активность проявили Тимошенко, Порошенко, Садовый и Ляшко - ОПОРА

Потенциальные кандидаты на пост президента перешли к активной фазе предвыборной борьбы.

Киев. 31 октября. УНИАН. В сентябре-октябре наиболее системную и масштабную предвыборную активность проявили четыре потенциальных кандидатов на пост президента Украины - Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Андрей Садовый и Олег Ляшко.

Об этом свидетельствуют данные представленного на пресс-конференции в УНИАН первого отчета наблюдения за досрочным этапом предвыборной борьбы Гражданской сети ОПОРА.

Как напомнил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев, предвыборная президентская кампания официально начнется 31 декабря.

По его словам, «если говорить о первом срезе предвыборной активности, то, согласно предварительным оценкам наших наблюдателей, наиболее интенсивные избирательные де-факто кампании уже начали кандидаты Олег Ляшко, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Андрей Садовый. Это те политические лидеры, которые заявили о своем намерении участвовать в предвыборной кампании».

Как заметил Клюжев, такая оценка наблюдателей базируется на оценочной шкале, которая включает присутствие потенциального кандидата в СМИ, наружной рекламе, на уровне уличных акций, встреч кандидатов.

В то же время, добавил Клюжев, другие политические лидеры, которые уже заявили о своем потенциальном участии в предстоящих выборах, проявляют несколько меньшую активность.

«Если говорить о личной активности потенциальных кандидатов на пост президента Украины, то, по нашим подсчетам, в период сентября - октября 2018 года наиболее высокую интенсивность встреч и поездок в регионы продемонстрировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Этот народный депутат осуществил 16 отдельных визитов в 13 регионов Украины. Также в некоторые регионы народный депутат осуществил несколько поездок», - сообщил представитель ОПОРЫ.

Кроме того, по словам Клюжева, Ляшко лидирует и по количеству посещенных в регионах населенных пунктов. Он посетил 27 населенных пунктов и провел в сентябре-октябре, по подсчетам ОПОРЫ, 44 отдельных тематических встречи с потенциальными избирателями.

«Представитель «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Александр Шевченко, лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, президент Украины Петр Порошенко имели несколько меньшую интенсивность региональных поездок во время сентября и октября этого года. Но эти кандидаты также чрезвычайно активно посещали избирателей в областях и посещали различные мероприятия, касающиеся встреч с избирателями или социально-экономического развития тех или иных регионов», - сообщил представитель ОПОРЫ.

Комментируя специфику региональных поездок кандидатов, Клюжев подчеркнул, что доминируют партийные встречи, пресс-конференции и уличные акции, а несколько меньше кандидаты проводят тематических встреч с избирателями или обсуждают свои предвыборные программы.

«По состоянию на момент обнародования этого отчета можем говорить то, что уже предварительный подготовительный этап со стороны потенциальных кандидатов завершился и они приступили к активной фазе предвыборной борьбы», - заявил Клюжев.

Он также сообщил, что, согласно подсчетам ОПОРЫ, наиболее интенсивно все потенциальные кандидаты, которые подлежат анализу, посещали Черкасскую область. Также в лидерах, в частности Кировоградская, Ивано-Франковская и Волынская области. В то же время Донецкая и Луганская области «до сих пор не являются местом массовых визитов кандидатов на пост президента Украины», сказал Клюжев.

«Если говорить об использовании различных форм политической рекламы или агитации, то мы видим, что кандидаты массово представлены в средствах массовой информации, на носителях наружной рекламы. Пока не имеем массового использования печатных средств массовой информации для донесения информации до избирателей о преимуществах того или иного потенциального кандидата», - отметил Клюжев.

Кроме того, по его словам, фиксируется проблема неучтенных расходов со стороны кандидатов и политических партий с точки зрения информированности избирателей о том, кто, как и из каких источников использует те или иные средства.

Говоря о других прежних проблемах, Клюжев назвал два вызова. Один из них касается, по его словам, «мотивированности целого ряда кандидатов на пост президента Украины использовать благотворительные акции или определенные подарки, услуги для избирателей как способ привлечения к себе внимания».

Также Клюжев отметил задействование в течение сентября-октября должностных лиц к мероприятиям, которые проводили кандидаты в регионах. «Злоупотребление административным ресурсам является, как свидетельствует опыт выборов в Украине, чрезвычайно серьезным вызовом», - отметил Клюжев.

Так, по его словам, до начала избирательного процесса «должностные лица разного уровня, от самого высокого до локального, достаточно активно привлекаются к предвыборной кампании досрочного характера потенциальных кандидатов». Речь идет о присутствии должностных лиц на публичных мероприятиях кандидатов в регионах или приглашение кандидатов на мероприятия, организованные органами государственной власти.

«Наибольшее количество публичных мероприятий с участием государственных служащих провел президент Украины, потенциальный кандидат на этот пост Петр Порошенко. Потому что это связано с выполнением им своих должностных обязанностей. Но мы учитывали эти визиты главы государства в регионы с указанием, что они осуществляются в должностном статусе», - сказал Клюжев.

Всего в сентябре-октябре ОПОРА выявила более 70 человек, которые разово или периодически привлекались к агитационной кампании в пользу потенциальных кандидатов. При этом основную категорию агитаторов составляют народные депутаты - 28 человек.