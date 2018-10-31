ОПОРА призывает парламент снять преграды для эффективной превенции и расследования преступлений против избирательных прав граждан

В организации отмечают, что подкуп избирателей, злоупотребление админресурсом и финансирования агитации не из избирательных фондов являются распространенными практиками среди кандидатов.

Киев. 31 октября. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА призывает Верховную Раду Украины снять преграды для эффективной превенции и расследования преступлений против избирательных прав граждан.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

Комментируя вызовы, с которыми страна входит в предстоящую президентскую кампанию, он отметил: «Вследствие невыполнения государством своих обязательств по проведению полноценной избирательной реформы, к сожалению, у нас не произошло изменений в профильном законодательстве. И наиболее критической нерешенной проблемой остается обеспечение неотвратимости наказания за избирательные преступления».

Клюжев отметил, что, как показывает опыт предыдущих общенациональных выборов, подкуп избирателей, злоупотребление административными ресурсами, финансирование агитации не из избирательных фондов являются «распространенными практиками среди кандидатов».

Представитель организации напомнил, что в этом году в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства» (№8270), который касается «обеспечения неотвратимости наказания за избирательные преступления».

«К сожалению, парламент еще не приступил к его рассмотрению и принятию. И мы призываем Верховную Раду воспользоваться тем небольшим временным лимитом, который остался, для того, чтобы снять преграды для эффективной превенции и расследования преступлений против избирательных прав граждан», - сказал Клюжев.

Кроме того, он отметил, что внутреннее перемещение лиц, наличие временно оккупированных территорий и масштабная трудовая мобильность населения между регионами Украины требует от государства полноценной информационной кампании о возможности изменения соответствующими группами граждан места голосования без изменения избирательного адреса.

«Такая процедура в действующем законодательстве для таких групп граждан существует, но до сих пор государство ни разу не проводило должным образом информирование граждан о том, что такая процедура есть», - отметил представитель ОПОРЫ и добавил, что соцопросы показывают неосведомленность граждан о таком своем праве на общенациональных выборах.

Среди прочего, сказал Клюжев, органы государственной власти и силовые ведомства необходимо призвать заранее разработать коммуникационные межведомственные платформы по реагированию на вызовы безопасности на выборах президента.

«Прежде всего, речь идет об объективном анализе ситуации на прифронтовых территориях относительно возможности организации на них голосования», - добавил он.