В Одессе в фестивале ODESSA CLASSICS-2019 примут участие Цюрихский камерный оркестр и скрипач Даниэль Хоуп (фото, видео)

Концерты оркестра состоятся 6, 7 и 8 июня 2019 года в Оперном театре, филармонии, а также на Потемкинской лестнице.

Киев. 31 октября. УНИАН. В Одессе в рамках международного музыкального фестиваля ODESSA CLASSICS - 2019 выступит легендарный Цюрихский камерный оркестр и известный скрипач Даниэль Хоуп.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент фестиваля, народный артист Украины Алексей Ботвинов, анонсируя 5-й фестиваль, который пройдет в Одессе 1 - 9 июня 2019 года.

По словам Ботвинова, Хоуп, который является сейчас музыкальным руководителем Цюрихского камерного оркестра, стал артистом-резидентом (artist-in-residence) ODESSA CLASSICS - 2019. Музыкант заключил соглашение с ODESSA CLASSICS, согласно которому в течение трех лет обязуется давать минимум два концерта в рамках каждого фестиваля.

Ботвинов обратил внимание, что Цюрихский оркестр впервые приедет в Украину, и этот масштабный международный культурный проект становится возможным благодаря поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер отметил, что концерты Цюрихского камерного оркестра состоятся 6, 7 и 8 июня в Оперном театре Одессы, в Одесской филармонии, а также пройдет бесплатный концерт на Потемкинской лестнице под открытым небом.

«Мне очень приятно сообщить, что швейцарское посольство является одним из спонсоров проведения этого фестиваля. Нам очень приятно участвовать в организации такой культурного события», - добавил посол.

Шойрер подчеркнул важность проведения фестиваля сразу с нескольких точек зрения: экономической, туристической, а также с точки зрения привлечения в Украину и ее развития.

«Швейцария в этом репутационном аспекте имеет славу страны, в которой проходят многочисленные международные фестивали. По всему миру существуют города, которые закрепили за собой репутацию музыкальных центров, и в Украине, благодаря проведению ODESSA CLASSICS, таким городом с известной музыкальной репутацией является теперь не только Львов с Львовским джазовым фестивалем, но также и Одесса. Одесса закрепляет за собой место в мире, репутацию города, куда можно приехать послушать музыку не только поклонникам классической музыки, а музыки в целом. И они получают в награду, кроме концерта, возможность посетить очень красивый город, то есть двойную выгоду от визита», - убежден Шойрер.

По словам Ботвинова, в концертной программе Цюрихского оркестра в рамках фестиваля в Одессе будет очень разнообразная музыкальная палитра. «Это от классики до романтики, начиная от произведений Моцарта, в исполнении которых они являются сейчас эталоном качества в мире, произведений Вивальди, будет музыка Грига, будут джазовые композиции. И также есть желание у Даниэля Хоупа представить какое-нибудь современное украинское произведение. Это сейчас как раз в процессе уточнения», - сказал Ботвинов.

Он сообщил, что через три недели будет обнародована полная программа фестиваля на официальном сайте ODESSA CLASSICS, где также будет информация о приобретении билетов. Стоимость билетов, по словам Ботвинова, на любой концерт фестиваля стартует от 50 грн. «С самого начала мы хотели, чтобы фестиваль был доступным для людей с разным уровнем материального достатка», - пояснил президент фестиваля.

Он отметил, что реализация билетов на концерты начнется уже через две-три недели, сразу после объявления программы ODESSA CLASSICS - 2019.

«Будут и билеты, и абонементы на все фестивальные концерты. Это мы делаем в соответствии с европейской практикой раннего анонсирования и ранней продажи билетов, чтобы любители музыки как из нашей страны, так и из других стран могли заранее запланировать поездку в Одессу, чтобы насладиться программой. У нас программа фестиваля как 2018 года, так и 2019-го абсолютно соответствует понятию «ТОП-уровень». То есть у нас действительно будут выступать лучшие артисты современности со своими актуальными программами, проектами», - отметил Ботвинов.

*** Цюрихский камерный оркестр (Zürcher Kammerorchester; ZKO) входит в ТОП-5 лучших камерных коллективов Европы. Карта международных гастролей ZKO очень широкая, а площадки, на которых выступают музыканты, - высшего класса от лондонского Альберт-холла до самых больших залов европейских стран, США, Азии и Южной Африки. В 2017 году оркестр был награжден Echo Klassik за два CD в категории Klassik ohne Grenzen («Классика без границ»).

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/ukr/themes/82595