Главной целью российской пропаганды в Украине политические эксперты называют хаотизацию выборов (фото)

Выходом из-под влияния России политологи считают принятие закона об антиукраинской деятельности и закрытие определенных телеканалов.

Киев. 5 ноября. УНИАН. Главной целью российской пропаганды в Украине политические эксперты называют хаотизацию выборов.

К такому выводу они пришли во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Гибридное влияние России на выборах президента Украины». В дискуссии приняли участие: Алексей Голобуцкий, политтехнолог; Валерий Дымов, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум"; Константин Матвиенко, писатель, публицист; Николай Мельник, генеральный директор аналитической группы «Левиафан»; Александра Решмедилова, политолог, кандидат философских наук; Олег Саакян, политолог, глава Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр».

"Раньше пропаганда боялась сомнения, а сегодня она действует через сомнение и заставляет население сомневаться во всем. Поэтому информационное воздействие на выборы в Украине, безусловно, будет", - отметил председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр" Олег Саакян.

По его мнению, чтобы минимизировать влияние России, политические эксперты должны создать максимально некомфортный для манипуляций дискурс.

"Перед нами предстала ситуация, когда шансы на то, чтобы качественно изменить процесс выборов, остались в прошлом. Кроме того, политологи не могут влиять на избирательный процесс, но могут формировать дискурс. Мы должны сделать его максимально некомфортным для манипуляций", - подчеркнул политолог.

Кроме того, Саакян убежден, что на официальном старте избирательной кампании кандидаты в президенты должны ввести мораторий на определенные темы, которые нельзя затрагивать.

"Главной задачей России будет хаотизация выборов. Для нее не столь важно, кто победит, сколько столкнуть всех кандидатов между собой", - добавил политолог.

Мнение Саакяна поддерживает и политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, Россия постарается сделать все возможное, чтобы следующего президента признали наименее легитимным из всех предыдущих.

"Сейчас Россия работает несколько в ином электоральном поле - без Донбасса и Крыма. Поэтому мне кажется, что она ставит для себя задачу - хаотизацию политического процесса. Я думаю, что они делают все возможное, чтобы следующий президент, кто бы им ни стал, был наименее легитимным из всех предыдущих. А затем Россия быстро перейдет к парламентским выборам, где очень много вариантов влияния", - отметил эксперт.

Голобуцкий считает, что Россия осуществляет большое влияние на украинское население через телевидение и "своих" политологов и спикеров на украинских каналах.

"У них есть большое количество украиноязычных политиков и спикеров, которые работают на условные пророссийские силы и выступают на украинском телевидении. Основная масса людей, которая пойдет голосовать, это пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которые получают информацию из телевизора", - подчеркнул он.

Выходом из такой ситуации Голобуцкий считает закон об антиукраинской деятельности.

"Здесь нам поможет принятие закона об антиукраинской деятельности. Ведь мы должны сделать все, чтобы российский контент нельзя было комфортно получать в Украине", - добавил эксперт.

Директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов согласен с Голобуцким и считает, что принятие закона об антиукраинской деятельности и закрытие определенных телеканалов будет способствовать борьбе с российской пропагандой.

"Только после деоккупации украинского информационного пространства государство сможет вернуть себе оккупированные территории Донбасса и Крыма. В настоящее время мы имеем достаточно инструментов, чтобы запретить определенные каналы", - добавил он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82696