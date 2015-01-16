Выводы МИД о нецелесообразности прекращения участия Украины в СНГ вредят национальным интересам - специалисты-международники

Киев. 16 января. УНИАН. Специалисты в области международных отношений заявляют, что выводы Министерства иностранных дел Украины о нецелесообразности прекращения участия Украины в СНГ вредят национальным интересам Украины.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН чрезвычайный и полномочный посол Украины, специалист в области международного права Владимир Василенко.

По его словам, МИД Украины занимает «непатриотичную, неквалифицированную и вредную для национальных интересов позицию».

«Я прошу четко отметить, что руководство МИД действует в ущерб национальным интересам Украины. Почему? Потому что любые формы участия Украины в СНГ противоречат интеграционному курсу Украины, они противоречат Соглашению об ассоциации (соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН)», - сказал он.

По его словам, и в правительстве, и в Верховной Раде на сегодняшний есть «пятая колонна, которая работает на то, чтобы, не дай Бог, не допустить принятия постановления о прекращении участия Украины в СНГ».

В свою очередь народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Борис Тарасюк отметил, что МИД много лет занимало принципиальную проукраинскую позицию, и его удивило, что «на заседании комитета по иностранным делам один из представителей руководства МИД выступал против даже такой мягкой формы, как прекращение участия Украины в органах СНГ».

Отвечая на уточняющий вопрос, предоставлял ли МИД официальные выводы по этому вопросу, Тарасюк ответил: «Предоставлял, негативная позиция».

«Работая над этим проектом постановления фактически с марта прошлого года, я должен констатировать, что психология рабства все еще после года Евромайдана присутствует в коридорах власти Украины. Эта рабская психология фактически сдерживает принятие решений, которые соответствуют национальным интересам Украины, в том числе прекращение участия Украины в органах СНГ. Эта рабская психология до сих пор действует в некоторых министерствах, которые дают общие обтекаемые выводы о нецелесообразности выхода Украины из участия в органах СНГ, мол, это может нанести ущерб», - сказал он. По убеждению Тарасюка, это «тревожная тенденция», которая должна заставить гражданское общество фактически привлечь внимание к тому, что делается в украинских коридорах власти.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2014 года Тарасюк внес на рассмотрение парламента законопроект о денонсации Соглашения о создании СНГ (№0074).