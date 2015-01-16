Тарасюк надеется, что Верховная Рада в начале февраля рассмотрит законопроект о прекращении участия Украины в СНГ

Киев. 16 января УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Борис Тарасюк надеется, что парламент в начале февраля рассмотрит законопроект о прекращении участия Украины в Содружестве Независимых Государств.

Об этом Тарасюк сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«К сожалению, нам так и не удалось достичь согласия относительно того, чтобы рассмотреть этот законопроект сегодня, что было бы логично, но так получается, что этот законопроект будет рассмотрен, и, я надеюсь, принят Верховной Радой в начале работы следующей второй сессии Верховной Рады нынешнего созыва, то есть в начале февраля», - сказал Тарасюк.

По его словам, постановление о прекращении участия Украины в органах СНГ подписали лидеры всех фракции коалиции, кроме «Народного фронта».

Он напомнил, что 14 марта 2014 года внес на рассмотрение парламента законопроект о денонсации Соглашения о создании СНГ (№0074). По словам Тарасюка, это был логичный шаг, который должна была бы осуществить Верховная Рада в свете агрессии РФ против Украины.

«К сожалению, Верховной Раде прошлого созыва не хватило политической воли для того, чтобы рассмотреть это абсолютно логичное решение», - сказал Тарасюк.

Он напомнил, что после избрания Верховной Рады 8-го созыва он и еще два депутата внесли законопроект аналогичного содержания о прекращении участия Украины в органах СНГ.

«СНГ является абсолютно ненужной организацией для того, чтобы Украина тратила свой человеческий и финансовый потенциал, фактически выбрасывая деньги на ветер», - сказал он.

По словам Тарасюка, ежегодно Украина тратит более 2 млн долл. на взнос в бюджет СНГ.

По мнению депутата, Украина сегодня должна «дистанцироваться, выйти из всех органов СНГ, поскольку этот институт показал свою беспомощность в контексте российской агрессии против Украины».