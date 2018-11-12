Сегодня в Украине начинается Неделя безопасности дорожного движения (фото)

Украина является антирекордсменом в Евросоюзе по количеству ДТП и по тяжести их последствий.

Киев. 12 ноября. УНИАН. Сегодня в Украине начинается Неделя безопасности дорожного движения.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил Национальный координатор ВОЗ Министерства здравоохранения по вопросам безопасности дорожного движения, директор Киевского межрегионального филиала ДП Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МОЗ Украины Юрий Черный.

Он отметил, что это второй этап Недели безопасности дорожного движения, и продлится он до 18 ноября.

Черный отметил, такие Недели проходят несколько лет подряд. По его словам, основным заданием этой Недели безопасности дорожного движения является привлечение внимания общества к проблемам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями.

Черный сообщил, что в Украине в результате ДТП «мы ежедневно имеем около 13 погибших и около 100 травмированных». По его словам, Украина является «антирекордсменом в ЕС» по количеству ДТП и по тяжести их последствий.

Черный сообщил, что 15 ноября будет проходить Национальный форум по безопасности дорожного движения, в котором примут участие, в том числе иностранные специалисты, и на котором будет изучаться опыт различных стран, в частности Израиля.

Завтра, добавил он, состоится семинар-практикум для руководителей автотранспортных предприятий и ответственных за безопасность на транспорте. По его словам, также состоится общенациональная акция «Сдай кровь - спаси жизнь» по сдаче крови для помощи пострадавшим в ДТП.

Кроме того, Черный сообщил, что 16 ноября в общеобразовательных учебных заведениях во взаимодействии с региональными подразделениями Министерства образования и науки Украины будет проведен единый национальный урок «Безопасность на дороге - безопасность жизни».

«Основным лозунгом этой Недели безопасности дорожного движения является ремень безопасности, и мы хотим привлечь внимание различными способами, чтобы люди использовали его», - отметил Черный.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что проведение таких акций, как Неделя безопасности дорожного движения, очень важно, так как они направлены на то, чтобы существенно снизить количество ДТП в Украине, особенно тех, где есть травмированные и погибшие.

Генеральный директор Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Антон Щелкунов отметил, что правительство ежегодно выделяет средства на безопасность дорожного движения. По его словам, в 2018 году выделено 2,6 миллиарда гривен, а на 2019 предполагается 2,5 миллиарда гривен.

Он отметил, что в 2018 году правительством было, в частности, «на сумму 690 миллионов гривен предусмотрено приобретение специального технического оборудования для установления состояния алкогольного и наркотического опьянения, приобретение и оборудование транспортных средств Национальной полиции мобильными устройствами контроля над соблюдением правил дорожного движения с функциями фото- и видеофиксации...».

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины начало пилотный проект по мерам повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, который финансируется за счет ЕС.

Щелкунов также сообщил, что этим проектом, в частности, предусмотрено установление 180 объектов освещения пешеходных переходов, освещения аварийно-опасных участков автомобильных дорог протяженностью 122 км, 127 объектов-светофоров на пешеходных переходах и на автомобильных перекрестках.

Щелкунов сообщил, что министерство предложило изменения в постановление Кабинета министров Украины о правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, касающиеся использования ремней безопасности, использования тахографов.

Справка.

Неделя безопасности дорожного движения в Украине проходит дважды в год в рамках Десятилетия действий по безопасности дорожного движения 2011-2020 г.г., провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 64/255 от 10.05.2010, и с целью повышения безопасности дорожного движения в Украине.

Мероприятие проходит при участии представителей МВД, Национальной полиции Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Моторного транспортного страхового бюро Украины, Государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» МОЗ Украины, Международного Благотворительного Фонда «Помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий», других государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами безопасности дорожного движения.

Цель нынешней недели: акцентировать внимание на воспитании дорожной культуры всех участников движения, и, в частности, важности использования ремней безопасности в транспортных средствах; донести до сознания граждан , что безопасность зависит от каждого из нас, способствовать практическому взаимодействию служб и ведомств, работающих в сфере безопасности дорожного движения, объединить их усилия для уменьшения аварийности на дорогах; еще раз привлечь внимание государственных институтов к проблеме безопасности движения.

Ежегодно к мероприятиям, которые проходят в рамках Недели безопасности дорожного движения во всех регионах Украины , приобщаются около 20 млн украинцев

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/82794