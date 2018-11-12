Активисты призвали власть ввести санкции против «Тедис Украина» за возможную связь компании с финансированием терроризма на Донбассе (видео)

Представители общественных организаций добровольцев и участников боевых действий заявили, что предоставляют две недели украинским властям для принятия решения по дальнейшей деятельности «Тедис Украина».

Киев. 12 ноября. УНИАН. Активисты призвали власть ускорить уголовное расследование и ввести санкции против крупнейшего дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина» за возможную связь компании с финансированием терроризма на Донбассе.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель Всеукраинской общественной организации «Объединение добровольцев» Елена Живко.

Она отметила, что среди основателей «Тедис Украина» до сих пор находится компания россиянина Игоря Кесаева «Мегаполис Холдинг», который является владельцем одного из производителей оружия в России – "Завода им. В. А. Дегтярева".

«Сегодня у нас продолжается война и недопустимым является факт, что наместники Януковича, который сегодня под следствием и сбежал в Россию, люди которые имеют заводы в России, ведут в Украине свой бизнес. Мы, как представители волонтёров, добровольцев, участников военных действий, будем делать все возможное для того, чтобы российского следа не было в Украине», - подчеркнула Живко.

Присутствовавший на пресс-конференции представитель общественной организации «Украинский союз участников АТО» Сергей Лейченков отметил, что несмотря на то, что на востоке страны пятый год ведется война, из Украины продолжается финансирование страны-агрессора.

«Тедис» это так называемый «троянский конь» для Украины. Янукович сбежал, а бизнес семьи работает и дальше. Хватит этого хаоса. Мы требуем от власти решительных действий. Мы должны заблокировать и забрать из Украины этот «кровавый бизнес», который финансирует страну-агрессора», - заявил он.

Как сообщила Живко, общественная организация обратилась к Верховной Раде, Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Совету национальной безопасности и обороны Украины с призывом ввести санкции против "Тедис Украина" за возможную связь компании с финансированием терроризма на востоке.

«Мы хотим, чтобы была дана оценка, есть ли в деятельности компании уголовные нарушения, и чтобы Верховная Рада обратилась в Совет национальной безопасности и обороны, чтобы «Тедис Украина» была внесена в санкционный список, все активы были заблокированы и компания прекратила свою деятельность на территории Украины», - заявила Живко.

Она отметила, что организация предоставляет две недели украинским властям для принятия решения по дальнейшей деятельности «Тедис Украина».

«Если вы этого не сделаете, в ближайшее время будет осуществлена блокировка офисов компании по всей территории Украины, ведь другого выхода у нас нет. Наши собратья на востоке положили свои жизни, и мы не можем позволять владельцам военных заводов в России и просто любым россиянам вести здесь бизнес. Пускай работают украинские компании, создают рабочие места и платят налоги в Украине», - сказала Живко.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября участники российско-украинских военных действий на Донбассе, среди которых и бойцы «Объединения добровольцев», вышли на акцию протеста против деятельности фирмы - табачного монополиста «Тедис Украина».

Справка УНИАН. Компания "Тедис Украина" (прежнее название «Мегаполис-Украина») была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине. Российская «Мегаполис» принадлежит бизнесмену Игорю Кесаеву.

Антимонопольный комитет Украины в октябре 2015 года начал расследование дела о нарушении компанией «Тедис Украина» конкурентного законодательства и только в конце декабря 2016 года наложил на нее штраф в размере 431,2 млн грн.

В конце апреля 2017 года компания сообщила, что ее конечными бенефициарами являются украинский бизнесмен Борис Кауфман и два гражданина Великобритании – Ричард Даксбери и Ричард Дориан Фенхальц.

1 июня 2017 года Хозяйственный суд Киева отказал ООО «Тедис Украина» в удовлетворении иска к Антимонопольному комитету Украины, который признал указанное общество монополистом на украинском рынке табачных изделий.