В Украине при строительстве фортификационных сооружений используются устаревшие технологии - эксперт

В строительстве фортификационных сооружений используются устаревшие технологии - эксперт

Киев. 19 января. УНИАН. В Украине при строительстве фортификационных сооружений используются устаревшие технологии, которые несут угрозу жизни военных и гражданских лиц.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

Он отметил, что к потерям личного состава в зоне АТО часто приводят "или некачественное оборудование, или неправильный подбор материалов при сооружении блокпостов. Например, чисто бетонные или щебневые блокпосты при попадании в них определенных видов боеприпасов сами несут угрозу".

Также Баронин убежден, что правильное обустройство блокпоста под Волновахой позволило бы избежать жертв: "Трагедия в Волновахе показала, что на месте инцидента не было обзорной зоны, которая должна быть оборудована специальными брустверами и укреплениями, защищающими и военнослужащих и гражданских от поражающих факторов взрыва".

В свою очередь, представитель американской компании HESCO Bastion, Inc. в Украине Николай Толмачев заявил, что компания готова развернуть в Украине производство специальных конструкций, которые позволяют быстро и эффективно устанавливать защиту как вокруг военных объектов, так и на государственной границе Украины в рамках реализации проекта "Стена"

Он отметил, что HESCO Bastion, Inc уже обратилась к правительству Украины с предложением о сотрудничестве: "Мы уже несколько раз были в Министерстве обороны, предоставили образцы нашей продукции. Ожидаем положительного отзыва".