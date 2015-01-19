Минэконмразвития задерживает выдачу разрешительных документов по техническому регулированию и сертификации – участники рынка

Киев. 19 января. УНИАН. Департамент технического регулирования и метрологии Министерства экономического развития и торговли задерживает выдачу разрешительных документов по техническому регулированию и сертификации, заявил представитель ассоциации «Предприятий по сертификации и оценке соответствия», заместитель директора научно-производительного предприятия «Карти» Эдуард Манко на пресс-конференции в УНИАН.

«Основная схема – это схема назначения органов оценки соответствия и сертификации… После получения аккредитации орган подает пакет документов в департамент технического регулирования (Минэкономразвития – УНИАН), и идет повторная проверка, которая может длиться более полугода», - отметил Манко.

По словам представителя ассоциации, такие задержки могут быть вызваны восстановлением коррупционных схем в Минэкономразвития, предусматривающих материальною выгоду чиновников за оперативное предоставление статуса органа оценки соответствия и сертификации.

Также Манко сказал, что представители ассоциации отмечают восстановление коррупционных схем по сертификации автомобильного транспорта, ввозимого на территорию Украины.

«Сейчас, насколько я знаю, там еще возрождается схема сертификации автомобилей б/у, которая предусматривает сертификацию автомобилей, не отвечающих действующим стандартам», - отметил Манко.

По словам начальника управления международного сотрудничества Национального агентства по аккредитация, стоимость сертификации одного такого автомобиля оценивается в 600-900 грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

За Закон "О технических регламентах и оценке соответствия" (№1065) проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законом предусматривается объединить нормы Законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года №46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.