Во втором туре выборов президента Тимошенко выиграет у всех возможных противников, а Порошенко проиграет всем остальным кандидатам - опрос (видео)

Социологи отмечают, что уменьшается количество людей, которые не будут участвовать в выборах в случае, если во второй тур попадут Порошенко и Тимошенко.

Киев. 13 ноября. УНИАН. Во втором туре выборов президента Украины лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выиграет у всех своих возможных противников, которые могут пройти во второй тур, а действующий президент Петр Порошенко - проиграет всем кандидатам, которые могут пройти во второй тур.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Второй тур президентских выборов. Мы задали несколько пар, и, собственно, пар из кандидатов, которые реально имеют шансы попасть во второй тур. Тенденция одна - Тимошенко выиграет у всех заданных нами парах, а Порошенко проиграет у всех заданных нами парах. В частности, в паре Тимошенко-Порошенко 29% готовы поддержать Тимошенко, 14% - Порошенко", - сказал руководитель СГ «Рейтинг» Алексей Антипович.

Также, если во втором туре будут соревноваться Тимошенко и сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, 29% готовы поддержать Тимошенко, а 16% - Бойко. 38% не будут голосовать ни за одного из этих кандидатов, а 17% - не определились.

В случае попадания во второй тур лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, за Тимошенко проголосуют 27%, а за Гриценко - 20%. Еще 36% не будут голосовать ни за одного кандидата, а 17% - не определились.

При этом, в случае противостояния Тимошенко и украинского шоумена, соучредителя "Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, Тимошенко будет иметь 26%, Зеленский - 23%. Еще 35% не будут голосовать ни за одного кандидата, а 16% - не определились.

Если во втором туре будут соревноваться Порошенко и Бойко, тогда действующий президент получит 17%, а Бойко - 20%. Еще 44% не будут голосовать ни за одного из этих кандидатов, а 19% - не определились.

В паре Порошенко-Гриценко действующий президент наберет 14%, лидер "Гражданской позиции" - 26%. Еще 41% не будет голосовать, а 19% - не определились.

В паре Порошенко-Зеленский за действующего главу государства проголосует 15%, за Зеленского - 28%. Еще 39% не будут голосовать, а 18% - не определились.

В то же время Антипович сказал, что до второго тура еще далеко, поэтому многие люди не определились или не будут принимать участия во втором туре.

"В настоящее время потихоньку уменьшается количество людей, которые не будут участвовать в выборах в случае, если во второй тур попадут Порошенко и Тимошенко. И такое уменьшение будет происходить и в дальнейшем по всем парам, ведь люди свыкаются с мыслью, что во втором туре будет такой или такой кандидат", - сказал он.

Опрос был проведен 19 октября - 2 ноября 2018. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.