Минэкономразвития задерживает выдачу разрешительных документов по техническому регулированию и сертификации – участники рынка (дополненная)

Киев. 19 января. УНИАН. Департамент технического регулирования и метрологии Министерства экономического развития и торговли задерживает выдачу разрешительных документов по техническому регулированию и сертификации, заявил представитель ассоциации «Предприятий по сертификации и оценке соответствия», заместитель директора научно-производственного предприятия «Карти» Эдуард Манко на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, присутствовавший на пресс-конференции заместитель директора департамента технического регулирования и метрологии Минэкономразвития Александр Гиленко отметил, что задержки с выдачей лицензий не являются системными.

«На сегодняшний день министерством проведен глубокий анализ, который выявил нарушения отдельных органов сертификации», - сказал Гиленко.

Также чиновник отметил, что Минэкономразвития поручило Национальному агентству аккредитации уделять особое внимание организациям и лабораториям, которые проводят сертификацию транспортных средств.

«Были случаи предоставления 509 сертификатов (на транспортные средства – УНИАН) за день, когда машины, пересекшие границу во Львовской области, получали сертификат в Запорожье, хотя физически не могли успеть сделать это за день», - подчеркнул Гиленко.

При этом, согласно версии Манко, некоторые задержки в процессе оформления документов все же существуют.

«Основная схема – это схема назначения органов оценки соответствия и сертификации… После получения аккредитации орган подает пакет документов в департамент технического регулирования (Минэкономразвития – УНИАН), и идет повторная проверка, которая может длиться более полугода», - отметил Манко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы Законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года №46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утративших силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.