На украинский рынок выходит Европейская инвестиционная группа Wolfs Group и заработает система денежных переводов FerPay (фото, видео)

Киев. 14 ноября. УНИАН. На украинский рынок выходит Европейская инвестиционная группа Wolfs Group и связанные с ней финансово-технологические компании. Также в Украине заработает английская система денежных переводов FerPay.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН основатель и генеральный директор Wolfs Group Лешек Форытта.

«За последние десять лет мы проинвестировали более чем 20 проектов, а фирмы получили 50 млн злотых. На данный момент наш инвестиционный портфель оценивается в 100 млн злотых. Теперь мы решили выйти на рынок Украины, чтобы дать возможность вашим инвесторам безопасно инвестировать в заграничные проекты», - сказал Лешек Форытта.

По его словам, Wolfs Group готова предоставлять украинским инвесторам, как физическим, так и юридическим лицам, возможность вкладывать средства в надежные быстрорастущие проекты на территории Европейского Союза, со стабильным доходом выше среднерыночного уровня.

Он сообщил, что Европейский фонд прямых инвестиций WOLFS FUND PRIVATE EQUITY, который является основой инвестгруппы Wolfs Group, также находит инновационные малые и средние компании-лидеры, которые уже вывели свой продукт или услугу на рынок и находятся в стадии активного роста. Фирмы, которые отвечают критериям отбора, получают от Фонда не только финансирование, но и профессиональную аналитическую, консалтинговую и маркетинговую помощь.

В портфеле фонда на данный момент находятся 12 компаний с многомилионными оборотами каждая, в сферах High-Tech, Big Data, электронной коммерции, финансово-технологической, медицинской, а также в сфере недвижимости. В частности, английская финансовая компания FerPay, которая имеет международную лицензию FCA (Великобритания) и активно развивается с 2012 года.

FerPay осуществляет быстрые международные переводы (8 валют и 50 стран), занимается выпуском и обслуживанием банковских карт, предлагает валютный обменник и электронный кошелек.

«Наша наилучшая инвестиция - это вложение в компанию FerPay, которая занимается денежными переводами между странами. Имеем около 60 тыс. клиентов, и доход компании составляет около 4,5 млн фунтов стерлингов в месяц», - отметил Форытта.

Как сообщалось, запуск платежной системы FerPay планируется в Украине, в частности, в течение двух месяцев будет открыто официальное представительство.

«Фирма FerPay делает быстрые, дешевые переводы, и в нашем годовом обороте около 50 млн фунтов стерлингов. Сейчас у нас есть функция «Экспресс», которая выполняет перевод в течение одной минуты, во что даже сложно поверить. В Польше находится много украинцев, которым мы хотим помочь с переводами. Украинцы смогут пользоваться нашими карточками, которыми можно везде рассчитаться и даже снимать в различной валюте наличку в банкомате. Кроме того, с помощью карточки можно осуществлять покупки людям, у которых нет банковских счетов», - отметил директор финансовой компании FerPay Радослав Ставьярский.

По словам Форытты, второй флагманский проект фонда – инвестиции в недвижимость на Балтийском море.

Входящая в Wolfs Group инвестиционная компания Wolfs Development много лет занимается инвестициями и развитием проектов в сфере недвижимости, преимущественно на побережье Балтийского моря – от проектирования и застройки, до развития инфраструктуры и управления объектами недвижимости суммарной площадью около 300 тыс. кв. м.

«На данный момент у нас есть восемь проектов, и в течение следующих двух лет мы хотим увеличить наш портфель до 30 объектов, где доходы будут более 400 млн злотых», - сказал Форытта.

Он отметил, что фонд готов рассматривать перспективные украинские проекты, получившие базовое финансирование от других инвестиционных и финансовых организаций, с целью вхождения в пул инвесторов.

Wolfs Group планирует начало работы в Украине аффилированных с группой финансово-технологических компаний. Официальное представительство фонда будет открыто в Украине в течение двух месяцев.

В пресс-конференции приняли участие: Лешек Форытта (Leszek Forytta), основатель и генеральный директор Wolfs Group; Роберт Ласек (Robert Lasek), исполнительный директор Wolfs Fund Private Equity; Радослав Ставьярский (Radoslaw Stawiarski), директор финансовой компании FerPay (Великобритания); Игорь Киркуш, официальный представитель Wolfs Group в Украине; менеджер по развитию WOLFS GROUP в Украине Андрей Киркуш; модератор, Иван Бунтов, операционный директор Европейской Экономической Палаты (EEIG) в Украине .

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82831