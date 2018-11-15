VIP - Международный центр внедрения инновационных проектов «Украина-Китай» позволит украинским компаниям получить поддержку и финансирование для выхода на китайский рынок - основатели Центра

Главной задачей «VIP» является обеспечение реального внедрения инновационных проектов, повышение уровня знаний о создании, защите и управлении инновациями, организация непрерывной коммуникации между заказчиками и разработчиками инновационных проектов.

Киев. 15 ноября. УНИАН. VIP - Международный центр внедрения инновационных проектов «Украина-Китай» позволит украинским инновационным компаниям и учреждениям получить поддержку и финансирование для выхода на китайский рынок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали основатели Центра с китайской и украинской стороны.

По словам соучредителя и руководителя «VIP», соучредителя производственного предприятия «Новотроицкий рыбоконсервный завод» Виктора Сидоренко, особенностью и главной задачей «VIP» является обеспечение реальных внедрений инновационных проектов, повышение уровня знаний о создании, защите и управлении инновациями, организация непрерывной коммуникации между заказчиками и разработчиками инновационных проектов.

«В рамках нашего проекта возможны следующие формы сотрудничества: это прямые инвестиции в создание совместных предприятий в Китае, которые будут использовать разработанные в Украине технологии, куда украинские разработчики смогут войти в составе соучредителей; возможен также трансфер технологий, когда покупается разработка; возможен и заказ прямых разработок, которые необходимы для предприятий в городе Джуджи», - сказал Сидоренко.

Он отметил, что китайские компании также заинтересованы в создании производств в Украине на инновационных технологиях, которые будут развиваться и поддерживаться в рамках проекта.

«Китайские предприятия, которые захотят развивать, создавать инновационные проекты в Украине, ориентированы на европейский рынок. Благодаря тому, что Украина имеет ассоциацию с ЕС, китайские партнеры заинтересованы создавать в Украине производственные проекты и на китайских, и на украинских инновационных технологиях, которые будут развиваться и поддерживаться в рамках нашего проекта», - сказал он.

Также Сидоренко сообщил, что в китайском городе Джуджи украинско-китайский научно-исследовательский институт за два года работы добился конкретных результатов.

«Благодаря активности наших китайских коллег уже 2 года в городе Джуджи работает украинско-китайский научно-исследовательский институт, специализирующийся в области биотехнологий, который оснащен великолепной базой, самым современным оборудованием и который за это время вышел на конкретные результаты, которые уже есть на рынке Китая», - отметил он.

Соучредитель «VIP» Чжан Шуйчан заявил, что Украина является важной страной для Китая в стратегии «Один пояс - один путь» и Международный центр внедрения инновационных проектов «Украина-Китай» позволит углубить сотрудничество двух стран.

«Мы уверены, что это укрепит и расширит наше сотрудничество. Мы верим, что благодаря многосторонним совместным работам наше сотрудничество будет успешным и его перспективы прекрасны», - сказал Чжан Шуйчан.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.

В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.