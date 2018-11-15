Снижение «необлагаемого потолка» на международные посылки до 100 евро приведет к удорожанию для украинцев заказанных в интернете товаров на 40-50% - участники рынка (фото, видео)

Снижение лимита не будет способствовать прекращению контрабандного ввоза товаров из-за рубежа, однако сыграет на руку украинским импортерам зарубежной продукции и отечественных интернет-магазинам.

Киев. 15 ноября. УНИАН. Снижение порога на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях со 150 евро до 100 евро приведет к удорожанию для украинцев заказанных в интернете товаров на 40-50%.

Об этом в УНИАН заявили участники пресс-конференции: президент почтово-логистической группы Meest Group Ростислав Кисиль; основатель Асоциации интернет-потребителей Украины Ян Ружичка; глава Комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский; основатель Укр-Китай Логистика Вячеслав Лысенко; финансовый директор Post International Олег Базалийский.

«Государственная фискальная служба (ГФС) целый год проспала и спохватилась в конце года, 26 октября, собрав нас сообщить, что не может реализовать пункты закона, который должен вступить в силу с 1 января 2019 года о «трех посылках» (о налогообложении каждой четвертой посылки на одно физлицо в месяц – УНИАН) и предлагает уменьшить барьер до 22 евро. И только благодаря публичному освещению проблемы, ГФС изменила свою риторику и предложила сделать не 22 евро, а 100 евро с 1 июля 2019 года. Но мы уверены, что это всего лишь переходной период, и до 22 евро все равно дойдут», - сказал президент почтово-логистической группы Meest Group Ростислав Кисиль.

По его словам, вопрос снижения порога на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных посылках в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе является очень болезненным как для граждан внутри страны, так и для многомиллионной украинской диаспоры, а также для людей на заработках.

«Последние четыре года этот барьер уменьшался с 300 евро. Это ограничивает возможность приобрести товары без налога из-за границы. Также пострадают огромная диаспора и люди на заработках, которые дают около четверти бюджета Украины, и очень много помогает своим близким. Ведь по статистике каждой четвертой семье из-за границы приходит помощь и это очень важно», - сообщил он.

Президент Meest Group Ростислав Кисиль отметил, что на данный момент готовятся изменения в Таможенный кодекс, согласно которому, пошлиной предлагается облагать не разницу между суммарной фактурной стоимостью и лимитом, а вся фактурная стоимость.

«Согласно проекту закона, налоги придется платить от всей суммы. Соответственно, если вы заказываете товар на 110 евро при лимите 100, придется уплатить пошлину 10-15% со всей суммы и на это накручивается налог на добавленную стоимость. И получиться на 40-50% увеличения цены товара. Это спрятанные налоги», - заявил он.

Также Ростислав Кисиль подчеркнул, что ограничения коснуться только физических лиц.

«Что странно, для физических лиц уменьшают барьер до 100, но для юридических лиц, ФОПов, предпринимателей оставляют барьер до 150 евро. Получается, что большие ритейл-компании, имея созданные у себе десятки тысяч ФОПов, будут ввозить товар и продавать его с той наценкой, которую они считают за необходимой», - сказал он.

Как отметил в своем выступлении на пресс-конференции основатель логистической компании Укр-Китай Логистика Вячеслав Лысенко, разница наценки, которую выставляют украинские интернет-магазины, может достигать 500% изначальной стоимости, к примеру, товара в китайском интернет-магазине.

«Торговлю в интернете не остановить во всем мире. Непонятно, почему Украина это делает. В Китае любые законодательства усиливают работу рынка, а у нас - обязательно сдерживают. Все это выгодно ритейлу, который делает наценку в 200 и даже 500%. А вы все это сами могли купить в Интернете намного дешевле. Если этот законопроект о прекращении контрабанды, то, по моему мнению, контрабандисты как возили другими каналами, так и продолжат это делать», - сказал он.

В свою очередь, глава комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский подчеркнул, что в проекте изменений в Налоговый кодекс цифра поступлений от введения нового лимита на отправления в сумме 6,3 млрд грн ничем не обоснована и не подтверждена расчетами.

«К тому же, речь идет о физлицах. Деньги, которые получили в руки физические лица, уже обложены налогом. И то, что сейчас делает Министерство финансов – оно просто занимается откровенным грабежом людей, которые уже заплатили налоги со своих зарплат», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, с 1 июля 2019 года будет облагаться налогом на добавленную стоимость согласно проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", который 8 ноября Верховная рада приняла в первом чтении. Кроме того, инициируются изменения в Таможенный кодекс о налогообложении международных почтовых отправлений.

Ранее Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой инициировало введение налогообложения на международные посылки, которые ввозятся в Украину, если их стоимость превышает 22 евро. Однако инициатива в очередной раз была отвергнута Минфином из-за "шквала критики", несмотря на то, что лоббисты апеллировали к европейским нормам.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», согласно которому один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро. А начиная с четвертой такие отправления будут облагаться НДС, пошлиной и акцизом. Данное ограничение должно заработать с 1 января 2019 года. При этом эксперты предполагают, что "скандальный закон" не заработает накануне "предвыборной гонки". Кроме того, ни правительство, ни таможня, ни операторы до сих пор не разработали механизм его реализации. ГФС, в свою очередь, признала, что не может реализовать нормы данного закона из-за отсутствия понимания внедрения механизма отслеживания посылок.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/82847