Почти 90% председателей райгосадминистраций, которые являются партийными, представляют «БПП» - ОПОРА

В ОПОРЕ подчеркивают важность минимизации участия должностных лиц на местах в агитационной предвыборной кампании.

Киев. 16 ноября. УНИАН. 32% председателей районных государственных администраций являются представителями политических партий, и почти 90% из них представляют «Блок Петра Порошенко».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор избирательных программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, презентуя информацию о партийности и партийной ангажированности должностных лиц.

Она отметила, что ОПОРА продолжает серию мероприятий по предварительному анализу предвыборной ситуации в Украине. По ее словам, важно, чтобы на местах накануне выборов участие должностных лиц в предвыборной кампании было минимизировано. При этом Айвазовская добавила, что ОПОРА направляла запросы в соответствующие районные государственные администрации и получила официальные ответы относительно партийной принадлежности должностных лиц.

По ее словам, были проанализированы 444 районные государственные администрации. При этом, подчеркнула Айвазовская, 62 РГА отказались предоставить информацию по соответствующему официальному запросу. «Тем не менее, среди 382 председателей райгосадминистраций 32% являются представителями политических партий, и среди 123 должностных лиц этого уровня 88% представляют одну политическую силу – именно «Блок Петра Порошенко», - сообщила она и добавила, что еще 5 человек являются членами политической силы ВО «Батькивщина», по одному от партий «Видродження», «Наш край», Аграрной партии.

Айвазовская отметила, что целью исследования является «побуждение государственных служащих действовать в рамках международных стандартов и украинского законодательства», чтобы не создавались неравные условия в ходе предвыборной ситуации и избирательной кампании за счет должностных лиц и служащих. По ее словам, в Украине есть практика применения административного ресурса, хотя это понятие четко не зафиксировано в избирательном законодательстве.

Айвазовская отмечает, что, если избирательный штаб де-факто будет возглавлять представитель районной, областной администрации, то «это негативно повлияет как на оценки независимых наблюдательных институтов, так и международных, поэтому мы предупреждаем об этом».

Аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев отметил, что партийность должностных лиц важна в контексте «общеполитической атмосферы, которая складывается в обществе, поскольку, согласно законодательству, не запрещено должностным лицам быть членами политических партий, но распределение между партиями этих должностных лиц или наличие доминирующей партии среди должностных лиц разного уровня может свидетельствовать об определенной зоне риска для конкурентных выборов или в целом конкурентного политического процесса».

Он добавил, что, по предварительной информации, Харьковская и Винницкая область являются регионами, где доминирует одна политическая партия - «БПП» - среди формальной партийности председателей райгосадминистраций. По его словам, «уровень доминирования здесь значительно выше, чем в других регионах Украины».

Клюжев сообщил, что на уровне первых заместителей председателей РГА, по предварительной информации, «74%, или 192 должности, являются беспартийными, но 47 из них относятся к «БПП», то есть 18% должностей». Он добавил, что среди заместителей «78% являются беспартийными, и, как и в предыдущих случаях, среди партий, которые представлены в целом на этом уровне должностей выделяется «БПП» - 15%».

На основе проведенного в октябре-ноябре 2018 года мониторинга ОПОРА констатирует, что формальный уровень политизации местных органов публичной администрации не является сверхвысоким, однако риск использования должностными лицами своих полномочий в электоральных целях остается существенным.

В ОПОРЕ отмечают, что руководители местных государственных администраций и их заместители при исполнении своих полномочий должны воздерживаться от выполнения политических функций в условиях как официального избирательного процесса, так и досрочной агитационной кампании. Органы публичной администрации должны проявить инициативу в выработке стандартов этического поведения должностных лиц в условиях избирательного процесса.