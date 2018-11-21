Украинский бизнес предложил МВФ пересмотреть позицию по внедрению налога на выведенный капитал и призвал Раду не принимать госбюджет-2019 до реализации этой идеи(видео)

Бизнес готов компенсировать бюджетные потери от внедрения налога на выведенный капитал авансовыми платежами на сумму до 50% налога на прибыль.

Киев. 19 ноября. УНИАН. Украинские бизнес-ассоциации обратились к руководству Международного валютного фонда относительно пересмотра его позиции по идее замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также призвали народных депутатов не утверждать проект государственного бюджета на 2019 год без предварительного утверждения законопроекта о внедрении нового налога со следующего года.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Как подчеркнул заместитель главы общественной организации «Всеукраинская Аграрная Рада» Михаил Соколов, отечественный бизнес выражает согласие компенсировать потери госбюджета на время переходного периода действия нового налога, что должно изменить мнение главного международного кредитора Украины по реализации этой идеи.

«МВФ должен уже занять не нейтральную позицию, а поддержать данный законопроект, потому что его принятие полностью совпадает с теми целями, которые МВФ ставит перед Украиной – прекращение вывода денег из страны, ускорение роста экономики, обеспечение сбалансированности бюджета. Все это решается данным законопроектом в той редакции, которую мы сейчас имеем», - сказал он.

При этом он выразил мысль, что принятие госбюджета-2019 до голосования за законопроект №8557 («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал») резко снижает шансы на реализацию этой идеи.

«Решите сначала вопрос, который обеспечит рост экономики, а потом уже принимайте бюджет. Деньги поделить вы всегда успеете. Давайте вначале добьемся того, чтобы было что делить», - сказал Соколов.

Что касается самого компенсатора бюджетных потерь от внедрения налога на выведенный капитал, то им выступают авансовые платежи в размере не менее половины налога на прибыль, который сейчас поступает от бизнеса.

«Мы видим компенсатор, который позволит полностью сбалансировать бюджет. Этот компенсатор, конечно, не является приятным и легким для бизнеса. Это компенсатор, который называется введение авансовых платежей в течение нескольких лет, которые будут платиться в размере минимум 50% от того, что мы сейчас платим как налог на прибыль», - сказал Соколов.

«Мы, как бизнес, готовы к тому, чтобы были введены авансовые платежи. Да, это для нас нагрузка, но мы считаем, что эта жертва несопоставима с теми результатами и той пользой, которые получит вся украинская экономика, общество и страна от налога на выведенный капитал», - добавил он.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции сопредседателя Комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей Андрея Ерашова, отечественный бизнес устал от своеволия фискальных органов, потому поддерживает идею изменения действующей системы.

«Налог на прибыль настолько себя дискредитировал, что нужно полностью менять концепцию налогообложения, и налог на выведенный капитал – это единственный проект, который меняет её, который создает экономические стимулы, чтобы не нарушать законодательство, чтобы не заниматься легальной минимизацией, которая сейчас существует в Украине», - сказал он.

В свою очередь, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз подчеркнула, что шаг по переходу на новый налог нужно делать сейчас, потому что в связи с предвыборными кампаниями следующего года реализация идеи может быть отложена в долгий ящик. Учитывая это, она передала требование бизнеса к Министерству финансов и Кабинету министров - сесть за стол переговоров и серьезно обсудить предложенный компенсатор.

«Данная модель поддерживается внутренними инвесторами, за этой моделью стоят внутренние инвесторы, которые видят для себя возможность объективно использовать свои средства, которые бы позволили не только удержать бизнес на плаву, но и развивать его, тем самым развивая экономику Украины», - сказала она.

Участник Украинского совета бизнеса Андрей Панасюк напомнил, что в прошлом в нашей стране запускался механизм авансовых платежей, который работал для налога на прибыль.

Подытоживая выступления своих коллег, замглавы Совместного представительного органа стороны работодателей на национальном уровне Сергей Беленький заявил, что бизнес готов к активным переговорам с властью относительно компенсатора бюджетных потерь для налога на выведенный капитал.

«Худший вариант, который может быть, если органы власти сами придумают какие-то компенсаторы, которые будут внедрять без консультаций с бизнесом, что в конечном итоге приведет к дискредитации идеи введения налога на выведенный капитал», - сказал он.

Михаил Соколов напомнил, что крупнейшие аграрные ассоциации обратились к Президенту Украины с предложением отменить государственную поддержку аграрной отрасли в обмен на принятие законопроектов о введении сниженных ставок НДС на определенные группы продуктов питания и введение налога на выведенный капитал.

«Мы считаем, что лучше никакой господдержки, чем такая, какая сейчас есть, тем более, если мы можем потратить эти деньги на то, что действительно даст результат для развития экономики и для того, чтобы у нас росло здоровое поколение», - сказал он.

При этом президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе привел положительный пример Грузии в плане внедрения налога на выведенный капитал. По его словам, потери бюджета от реализации идеи в первый год составили около 160 млн долларов, однако рост грузинской экономики составил не запланированные 4%, а 5%, а на второй год рост ВВП должен составить 6%.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов по ставкам 15% и 20% соответственно.

Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.

В конце июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что непродуманное введение налога на выведенный капитал может привести к финансовому кризису.

Министерство финансов считает реальным внедрение налога на выведенный капитал вместо действующего налога на прибыль без угрозы для фискальной устойчивости Украины с 2019 года пока только для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн.

Видео с пресс-конференции: https://www.youtube.com/watch?v=cw-vaxPEShk