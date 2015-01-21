Правозащитники заявляют, что НБУ ограничивает доступ давно проживающих на материковой Украине крымчан к банковским услугам

Киев. 21 января. УНИАН. Национальный банк Украины своими нормативными актами ограничивает доступ к банковским услугам крымчан с украинским гражданством, которые переехали на территорию материковой Украины до 16 марта 2014 года, поскольку такие граждане не могут получить статус внутренне перемещенных лиц.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили правозащитники, подавшие иск в Окружной административный суд города Киева с требованием отменить соответствующие постановления НБУ.

«Возможностями избежать неприятностей, которые предлагает Национальный банк Украины, могут воспользоваться только внутренне перемещенные лица, то есть крымчане, которые переехали на материковую часть Украины после 16 марта 2014 года. Этой возможностью не могут воспользоваться те, кто остается в Крыму… Для тех крымчан, которые выехали давно и не имеют возможности прописаться на материковой части Украины, решения проблемы не существует», - сказал эксперт регионального центрам по правам человека Сергей Заяц.

По словам эксперта, согласно действующему законодательству крымчане, сохранившие украинское гражданство, фактически делятся на три группы: граждане, имеющие крымскую прописку и проживающие на территории Крыма; граждане, имеющие крымскую прописку и переехавшие на территорию материковой Украины после 16 марта 2014 года и граждане, имеющие крымскую прописку и переехавшие до 16 марта 2014 года.

При этом полный доступ к банковским услугам могут иметь лишь те крымчане, которые переехали на территорию Украины после 16 марта 2014 года и получили статус внутренне перемещенных лиц.

«Кое-кто предлагает выходить из ситуации путем сообщения неправдивых ведомостей о времени переезда на материковую часть Украины… Но сообщение неправдивых ведомостей, потом – использование той справки, которая включает неправдивые ведомости о том, что лицо является внутренне перемещенным, тянет за собой уголовную ответственность», - отметил Заяц.

По словам юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарьи Свиридовой, многие крымчане на данный момент не могут восстановить свой статус резидента Украины. В связи с этим группа правозащитников обратилась в Окружной административный суд города Киева со стратегическим иском об отмене постановлений НБУ, касающихся статуса резидента для крымчан.

«Украинским Хельсинским союзом поддержано стратегическое судебное дело, … которое ставит вопрос об отмене этих постановлений Нацбанка в части, которая дискриминирует крымчан по месту проживания. Мы надеемся на позитивное решение этого дела», - сказала Свиридова.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2014 года в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

Постановлением правления НБУ №699 от 3 ноября 2014 года Национальный банк Украины приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым", к нерезидентам. Позднее Нацбанк отменил решение о признании нерезидентами переселенцев из Автономной Республики Крым, проживающих на материковой части Украины.

В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.