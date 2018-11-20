Правоохранители не обеспечивают надлежащий уровень защиты участников акций трансгендеров - активисты (фото)

Активисты заявляют, что полиция не защитила их от радикалов во время акции в Киеве по случаю Всемирного дня памяти трансгендерных людей 18 ноября.

Киев. 20 ноября. УНИАН. Правоохранители не обеспечивают надлежащий уровень защиты участников акций трансгендеров.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН на тему «Убийства и насилие на почве трансфобии: насколько безопасно жить в Украине» по случаю Всемирного дня памяти трансгендерных людей, который отмечается сегодня, 20 ноября.

По словам трансгендерного активиста Дэмиона Хорта, сегодняшний день посвящен всем жертвам трансфобии в мире. Он добавил, что количество жертв насилия неизвестно. «У нас статистика подобных преступлений не ведется. У нас это сводится к кейсам о хулиганстве, о бытовом насилии, и акцент о том, что речь идет о преступлениях на почве ненависти, на почве трансфобии, просто не стоит», - сказал Хорт.

В свою очередь, Инна Ирискина, которая в общественной организации «Инсайт» координирует трансгендерное направление, сообщила, что эта организация ко дню памяти трансгендерных людей ежегодно проводит марш в их поддержку. По ее словам, 18 ноября в Киеве должен был состояться третий «Транс-марш», который планировался заранее, проводилась соответствующая подготовительная работа. «Мы на этот марш, кроме общей программы, посвященной этому дню, выдвигали также конкретные требования к Украинскому государству, к нашей власти. Эти требования связаны, собственно, с теми проблемами, которые имеют трансгендерные люди», - сказала она.

Как отметила Ирискина, информация о марше открыто распространялась, и появилась реакция различных праворадикальных организаций, которые объявили о проведении акции, направленной против марша трансгендерных людей.

По словам Ирискиной, организаторы марша были вынуждены перенести место его проведения, и сначала была определена Михайловская площадь, но потом местом сбора стала территория возле красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко на улице Владимирской.

«У нас шли переговоры с полицией по этому поводу, и полиция нам обещали, что она гарантирует нам безопасность и гарантирует возможность проведения акции, несмотря на все эти угрозы и намерения противодействовать со стороны тех праворадикалов», - сообщила Ирискина.

В то же время, по ее словам, полиция изменила место проведения мероприятия, направив участников в сторону станции метро «Университет». «Когда мы уже там возле метро собрались, оказалось, что вообще они марш нам обеспечить не могут, ни в каком виде. Мы были вынуждены проводить митинг просто там, возле метро», - сказала Ирискина и добавила, что активисты подготовили тематические плакаты и речи. «В то время те правые уже туда подтянулись. Летели с их стороны дымовые шашки. Полиция по этому поводу ничего не делала. То есть, вместо того, чтобы как-то их сдерживать и оттеснять оттуда, она начала нас достаточно жестко загонять в метро, не давая даже возможность в таком ограниченном виде акцию эту завершить», - заявила представитель общественной организации «Инсайт».

«И я эти действия расцениваю как то, что акцию нам сорвала именно полиция. Фактически. То есть, она не выполнила те обязанности, которые она должна была выполнить. Вместо того, чтобы сдержать противников этой акции, они заставили нас ее прекратить», - сказала она.

В свою очередь активистка Анастасия Ева-Домани сообщила, что в день акции видела, как возле университета ультраправые организации проводили контракцию, а вокруг них было много правоохранителей.

По ее словам, возле станции метро «Университет» участие в акции в поддержку трансгендеров принимали около 50-60 человек, а сама акция длилась около трех минут.

«Не успела Инна (Ирискина) договорить свою речь, мы стояли с плакатами, работала пресса, как вдруг со сторон началось оттеснение нас к станции метро, к двери. Сначала даже не было понятно, что это, но затем мы догадались, что полиция решила прекратить это все заранее. Это было очень неприятно», - сказала Ева-Домани.

По ее словам, количество представителей радикальных организаций, которые беспрепятственно бросали в участников акции дымовые шашки, составляло около 20 человек. По ее убеждению, полиция могла легко помешать действиям радикалов и дать возможность спокойно провести акцию трансгендеров. «Полиция не собиралась обеспечивать этот порядок и проводить акцию даже не в том масштабе, как было запланировано, но хотя бы на одном месте», - отметила Ева-Домани.

Как напомнил Хорт, в Украине все имеют право на свободные собрания и выражение своего мнения и проведение мирных акций. «Именно в этом случае это право было полностью нарушено, проигнорировано и никак не поддержано правоохранительными органами», - сказал он.

Хорт напомнил, что во время марша два человека пострадали. По его словам, в 2017 году правовым ЛГБТ-центром «Наш мир» было зафиксировано 206 случаев нападений на почве гомофобии и трансфобии, из них 5 - на почве трансфобии.

По словам Ирискиной, одно из требований марша касалась того, чтобы преступления, совершенные из-за гендерной идентичности на почве ненависти, были отображены в Уголовном кодексе, чтобы ответственных за нападения можно было привлечь к ответственности. Она подчеркнула, что то же касается антидискриминационного законодательства, где нет запрета дискриминации по гендерной идентичности.

Отдельно она отметила, что жертвы нападений среди трансгендеров часто не обращаются в полицию из-за страха, что правоохранители вместо помощи будут оказывать дополнительный прессинг.

Как сообщила Ева-Домани, в прошлом году участникам марша памяти в Киеве удалось пройти от Софийской площади до Золотых ворот и выступить там с речами, и тогда ультраправые вели себя пассивно по сравнению с этим годом. «И это большая разница... Но в этом году очень резко изменилось. Они используют каждую акцию, чтобы напасть. Это уже физическое, психологическое насилие. И хорошо видно, что что-то произошло, что ничего не расследуется, что у них стало больше возможностей и организационно, и финансово», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Киеве должен был пройти «Транс-марш» в поддержку транс-сообщества, но из-за событий возле станции метро «Университет» не состоялся. Марш инициировала общественная организация «Инсайт».

«Происшествие произошло возле станции метро «Университет». Именно у входа в подземку собирались участники акции, которые, согласно заявке, своим мероприятием хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей. А представители других организаций, которые проводили мероприятие в парке имени Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв на станцию метро. С целью не допустить конфликта полиция разделила участников. В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь», - сообщили в полиции.

Участники марша хотели выразить требования к Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и другим учреждениям об обнародовании плана внедрения МКБ-11 (Международной классификации болезней), чтобы медицинские диагнозы, связанные с трансгендерностью, больше не относились в ней к категории психических заболеваний.

Также активисты намеревались выступить с требованием утверждения нового клинического протокола по медицинской помощи трансгендерам. Кроме того, в планах участников марша были требования снять запрет на усыновление/удочерение для трансгендерных людей; включить признаки гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации; включить гендерную идентичность в перечень признаков, по которым проявления насилия должны рассматриваться как преступления на почве ненависти.

Фото с пресс-конфернеции: https://photo.unian.net/rus/themes/82905