Общественные активисты Киева предлагают на месте снесенного Ленина установить памятный комплекс Пресвятой Богородице

Киев. 21 января. УНИАН. Общественные активисты Киева, православные священники предлагают на месте снесенного памятника Ленину в центре столицы установить памятный комплекс Пресвятой Богородице.

На пресс-конференции в УНИАН общественный деятель Дмитрий Парубец напомнил, что памятник Ленину, который стоял на углу улицы Крещатик и бульвара Шевченко, напротив Бессарабской площади, был снесен 8 декабря 2014 года во время Революции достоинства.

По его словам, «интересно то, что 8 декабря является особым днем для христиан». В частности, «для христиан Западного обряда это день Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии», а для «христиан Восточных традиций это праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы», отметил Парубец.

Он считает, что целесообразно было бы «на месте, где раньше был символ власти антихриста – Ленин, после освящения построить памятник Пресвятой Деве Марии». По его словам, активисты обратились к представителям власти Киева и государства относительно решения судьбы постамента на углу улицы Крещатик и бульвара Шевченко и с просьбой учесть их инициативу.

Парубец отметил, что этот памятник должен устанавливаться не за средства налогоплательщиков, а «это общественная инициатива и, соответственно, будут собраны пожертвования».

Общественный активист Иван Яворский сообщил, что сейчас в Киеве властями объявлен конкурс на реконструкцию Крещатика и Европейской площади, и активисты надеются, что их инициатива будет поддержана. Он отметил, что пока еще рано говорить, сколько нужно будет денег на сооружение нового памятника. По его мнению, этот памятный комплекс должен быть построен из белого гранита.

Яворский сообщил, что 21 ноября 2014 года, в годовщину начала Революции достоинства, «соответствующий пакет документов относительно инициативы по сооружению памятного комплекса был передан главному архитектору Киева Сергею Целовальнику».

Общественный деятель, политолог Владимир Цибулько считает, что властям при утверждении плана реконструкции центральной части Киева «стоило бы учесть, что есть такая инициатива» общественности. Он считает, что одним «из символических центров в городах должна быть вместо Лениных лучше Богородица, потому что предыдущий опыт превращения дедушки Ленина в дедушку Тараса (речь идет о Тарасе Шевченко - УНИАН) является более провокационным».

Преподаватель истории Украины Высшей духовной семинарии Александр Полищук отметил, что памятники Богородицы появляются по всей Европе, и протянутые руки Богородицы означают «те благодати, которые Пресвятая Дева Мария хочет дать тем людям, которые ее об этом просят». По его словам, это было бы символично для Киева и для Украины.

В анонсе пресс-конференции отмечается, что идею такого памятного комплекса Пресвятой Богородице «поддержали Автомайдан, Всеукраинский союз офицеров и командиры добровольческих батальонов, которые находятся в зоне АТО».