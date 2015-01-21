Поступления в бюджет Киева от размещения рекламы в 2014 году увеличились на 27% - до 170 млн грн.

Киев. 21 января. УНИАН. Объем поступлений в бюджет Киева от размещения рекламы в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 27% - до 169,6 млн грн, что составляет 113% от планового показателя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор коммунального предприятия «Киевреклама» Олег Калиниченко.

«Общая цифра, поступившая в бюджет за 2014 год, составляет фактически 170 млн грн», - сказал Калиниченко.

По его словам, от права на размещение объектов внешней рекламы в бюджет Киева в прошлом году было привлечено 145,8 млн грн, что на 22% больше, чем в 2013 году.

При этом общее количество объектов внешней рекламы столицы в соответствии с выданными разрешениями составило порядка 17 тыс., из которых около 10 тыс. объектов – это наземные конструкции и широкоформатная реклама и около 7 тыс. – рекламные вывески.

«По сравнению с 2013 годом количество рекламных носителей уменьшилось на 1 тыс. штук, количество денег от размещения рекламы повысилось на 25 млн грн. Это говорит о том, что рынок «обеляется» полностью», - сообщил Калиниченко.

Директор предприятия также отметил, что в 2014 году «Киевреклама» демонтировала около 1,7 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций, что на 21% больше, чем в 2013 году.

Присутствующий на пресс-конференции начальник Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Артем Биденко отметил, что столичные власти продолжают проводить работы по сокращению количества рекламных объектов в рамках новой концепции размещения внешней рекламы.

«Сейчас граждане пока не видят уменьшения рекламы, потому что когда стоит 20 щитов, а остается 15, то это на самом деле не так заметно. Для того, чтобы было заметно уменьшение, нужно 2-3 года», - сказал Биденко.

«Для того чтобы Киев выглядел так, как выглядит, например, Берлин, потребуется лет 5-6. Я скажу, что Лондон шел к этому 15 лет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году бюджет Киева получил от размещения рекламы 133,5 млн грн, или 130% от планового показателя. От размещения внешней рекламы поступило 120 млн грн, а от рекламы на транспорте – 13,5 млн грн.

В начале августа 2014 года киевский городской голова Виталий Кличко наложил мораторий на выдачу разрешительной документации на размещение внешней рекламы в столице до 1 октября 2014 года. После снятия моратория КГГА призывала рекламодателей до 1 ноября легализировать все рекламные объекты, которые были незаконно размещены в столице.

Ранее Кличко также заявлял, что киевская власть начала разработку новой концепции размещения внешней рекламы, которая позволит сократить количество рекламных объектов в центральной и других историко-культурных частях Киева.