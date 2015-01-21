Активисты из Кривого Рога обвиняют мэра города и его команду в игнорировании интересов общины и преследовании оппонентов

Киев. 21 января. УНИАН. Ситуация в Кривом Роге обостряется и может взорваться в любое время, поскольку мэр города Юрий Вилкул и его команда из бывших «регионалов» игнорируют интересы общины и преследуют своих оппонентов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили общественные активисты из Кривого Рога Днепропетровской области.

В частности, председатель ГО "Союз граждан Криворожья" Владислав Штефан отметил: "В очередной раз на декабрьской сессии горсовета секретарь горсовета признал, что местный бюджет является антисоциальным, он сокращает много социальных программ. Но, в то же время, ответственность за это была переложена на президента Украины, центральную власть. Ведется политика нивелирования и дискредитации центральной власти".

Также он прибавил, что в Кривой Рог "изменения после Майдана не дошли. На местах осталась не только старая власть, она еще активнее начала воспроизводить мародерские схемы". Штефан отметил, что если Киев не вмешается в ситуацию в городе, то там следует ожидать силового противостояния с местной властью, как в столице год назад: "власть уже привлекает в свою защиту криминалитет и так называемых титушек. В Кривом Роге мы подошли к моменту, когда люди возьмут в руки оружие, и если не будет никаких действий со стороны центральной власти, то ситуация станет такой, как в Киеве на Майдане".

Общественный активист также подчеркнул, что если ситуация не изменится, то местные выборы в Кривом Роге будут не нужны: "Можно сразу объявить победителем «Оппозиционный блок» и его кандидатов".

В свою очередь представитель ГО "Криворожцы" Ирина Туровская заявила, что судебная власть в Кривом Роге, силовики игнорируют обращение общественных активистов. "Мы использовали уже все законные механизмы: жалобы, обращения в милицию, прокуратуру, суды. Мы годами находимся в судебных процессах. Но не секрет, что решения для судов пишут юристы горисполкома", - сказала она.

Также активисты заявили, что в последнее время участникам криворожского Майдана и их родным стали поступать угрозы. Их запугивают физической расправой, задействуя криминалитет, подчеркнули они.