Производство молока в Украине в 2015 году может сократиться на 1,5% - ФАО

Киев. 21 января. УНИАН. Объем производства молока в Украине в 2015 году может сократиться на 0,5-1,5% по сравнению с 2014 годом из-за тяжелого финансового положения, в котором оказались производители.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил экономист департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

«При условии, что ситуация будет такой, как сейчас, и не будет ухудшаться, мы прогнозируем, что в этом году производство молока может снизиться на 1-1,5%, в лучшем случае – на 0,5%. Расходы на производство молока выросли, а цена не изменилась, и она невысокая в сравнении с расходами», - сказал Ярмак.

По его словам, поголовье коров в хозяйствах населения в 2015 году может сократиться на 3,5-4%, а в сельхозпредприятиях – на 2-2,5% по сравнению с прошлым годом.

«Снижение поголовья будет происходить в наименее эффективных хозяйствах, в которых производство молока не является приоритетной отраслью. Те предприятия, которые профессионально занимаются молоком, планируют в среднем увеличить поголовье на 4-4,5% и продуктивность на 8-9%», - отметил Ярмак.

По словам президента «Ассоциации производителей молока» Андрея Дыкуна, также присутствовавшего на пресс-конференции, в 2014 году из-за девальвации гривни молочный бизнес в Украине в целом был убыточным, так как максимальная закупочная цена на молоко оставалась на уровне 2013 года - около 5 грн/кг, а производственные затраты выросли в разы.

«Говорить сегодня о прибыльном молочном скотоводстве в 2014 году, к сожалению, нельзя», - сказал он.

Дыкун отметил, что в сложившейся ситуации производители молока в феврале будут вынуждены поднять цены на свою продукцию на 10-20 коп./кг.

Однако это вряд ли отразится на цене готовой молочной продукции, заверил глава совета директоров ассоциации «Союз молочных предприятий» Вадим Чагаровский, также принимавший участие в пресс-конференции. По его словам, в настоящее время ценовой потолок для молочной продукции достигнут, и переработчики не рискнут повышать цены, боясь потерять покупателей.

Поэтому, по мнению Чагаровского, в ближайшее время украинская молочная отрасль будет вынуждена усилить экспортные позиции.

«Я прогнозирую, что украинская молочная отрасль изменит структуру производства и продажи молочных продуктов и будет более ориентирована на экспорт. Это имеет стратегическое значение для отрасли, потому что сегодня поступление валюты… для переработчиков крайне необходимо, потому что предприятия в довольно тяжелом состоянии», - сказал Чагаровский.

По его словам, наиболее перспективными экспортными рынками для молочной продукции из Украины в настоящее время являются страны Африки и Азии, в то время как Европейский Союз вряд ли станет для нее важным рынком сбыта.

«Но есть определенные категории продуктов, с которыми, на мой взгляд, мы можем успешно конкурировать (в ЕС – УНИАН). Мы можем конкурировать в производстве продуктов «бизнес для бизнеса», мы успешно производим молочные смеси для McDonalds… Поэтому мы можем этот канал прорабатывать. Я думаю, что там мы будем успешными», - отметил Чагаровский.

Кроме того, украинские переработчики молока могут производить продукцию под Private Label для европейских торговых сетей, а также экспортировать аутентичную украинскую молочную продукцию, которая будет пользоваться спросом у диаспоры.

Впрочем, отчет европейских ветеринаров о результатах инспекции украинских молокоперерабатывающих предприятий, без которого экспорт молочной продукции из Украины в ЕС невозможен, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Владиславы Рутицкой, будет готов и июне-июле текущего года. При этом Рутицкая сообщила, что Минагропрод договорился с Еврокомиссией о том, что квоты на беспошлинный экспорт украинской молочной продукции на европейский рынок начнут действовать только после публикации отчета.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост производства молока в стране в 2015 году на 0,6% - до 11,34 млн тонн. По данным Госстата, производство молока в Украине в 2014 году выросло на 0,4% по сравнению с 2013 годом – до 11,2 млн тонн.