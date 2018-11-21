В Киеве 26 ноября более 360 громад на Всенародном вече представителей украинского народа представят программы развития Украины

На собрании также будут определяться с выдвижением «всенародного кандидата» в президенты Украины.

Киев. 21 ноября. УНИАН. В Киеве 26 ноября более 360 украинских громад, представители которых соберутся на Всенародное вече представителей украинского народа, представят программы развития Украины и выработают комплексный план развития государства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Высшего совета Народного собрания Украины - общественной организации, организующей мероприятие, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, участие в собрании примут представители всеукраинских общественных, профессиональных, военных организаций, интеллектуальных центров и громад со всех областей Украины.

«Сегодня мы дошли до предела, пожалуй, самого решающего. И мы видим, что наступает тот момент истины, когда, объединив лучших представителей нашего общества и соответственно привлекая представителей всего народа, мы можем завоевать наше будущее. Сознательно, системно, имея план действий», - отметил Маломуж.

По его словам, только консолидировав все силы, объединив все общественные, интеллектуальные, военные, региональные организации в единое всенародное движение, объединенное единой идеей, сплоченное кадрово, можно провести большие изменения и сформировать новый общественный строй, который будет основываться на наших традициях, истории, культуре и на высоких мировых лучших стандартах. А это обеспечит высокий уровень жизни украинцев и процветание страны в целом.

Маломуж убежден, что сейчас в Украине есть силы и люди, которые станут основой такого всенародного движения.

«На сегодняшний день объединены более 360 всеукраинских организаций, у которых уже есть структурированные организации, есть модель действий, есть свои программы - программы нового инновационного развития государства. Уже предложена ими, в частности, новая модель безопасности и обороны на паритетах Украины и украинцев с привлечением лучших представителей и партнеров мира, которые заставят Россию уйти с востока и, соответственно, вернуть в перспективе Крым. Есть модели, которые должны обеспечить сохранение наших основных богатств - и земли, и недр, и национальных богатств, и стратегических объектов», - отметил Маломуж.

По его словам, 26 ноября на Вече, которое состоится в Международном центре культуры и искусств ФПУ (Октябрьский дворец), будет оглашена программа действий на будущее и последовательный комплексный план развития Украины.

«Но без глобальных изменений мы не сможем провести успешные программы, не сможем выстроить ту экономику или модель самоуправления, которая обеспечит наши перспективы. Поэтому мы сегодня провозгласим план, который будет вынесен на Всенародное вече. Представители 368 громад утвердят комплексный план перезагрузки всей модели общественных отношений и формирования нашего эффективного, прогрессивного будущего. Это и проведение президентских выборов с выдвижением альтернативного всенародного кандидата в президенты. Наряду с выдвижением кандидата в президенты, параллельно будет приниматься решение о принятии новой Конституции Украины по народной инициативе. Она разработана нашими известными учеными, юристами. Мы представим новую модель безопасности и обороны, инновационной экономики. Речь пойдет о снятии иммунитета с президента, депутатов, с представителей судейской корпуса...», - рассказал Маломуж.

Он призвал всех граждан Украины присоединяться к движению, к участию в Вече, к выработке совместных эффективных действий, чтобы дать перспективу Украины и сделать ее мощным государством.

«Мы должны все вместе превратить свою жизнь в эффективную, высоконравственную, комфортную, безопасную. Только задействовав всю модель, всю активную часть наших граждан, мы сможем действительно провести эти изменения. Никакой лидер, никакой активист сам ничего не сделает. Но объединив силы, дав мощный старт изменениям, о которых мы говорим, с перспективой задействовать всех людей в тех или иных форматах, мы сможем обеспечить успех», - отметил Маломуж.