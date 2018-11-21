Принятие законопроекта о СПЛИТ приведет к разрушению регулятивного поля небанковского финансового сектора – участники рынка (видео)

По их словам, данный законопроект приведет к тому, что Национальный банк станет неконтролируемым государственным органом с мощнейшим влиянием на экономику.

Киев. 21 ноября. УНИАН. Принятие законопроекта о ликвидации Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и распределении его функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (2431-а) приведет к разрушению правового поля регулирования небанковского финансового рынка.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН: генеральный директор Ассоциации «Объединение финансовых учреждений» (ОФУ) Виктория Волковская; вице-президент Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКСУ) Людмила Кравченко; генеральный директор Ассоциации "Страховой Бизнес" Вячеслав Черняховский; генеральный директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса Андрей Рыбальченко; глава правления ГО «Всеукраинское объединение потребителей страховых услуг «Страховая защита »Василий Дарков; глава Рады Ассоциации «Бюро кредитных историй Украины» Антонина Паламарчук; директор Национальной Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и администраторов негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Татьяна Шевкун; правозащитник, "Стоп корупцii" Игорь Бондарчук; народный депутат Украины Максим Поляков; заведующий кафедрой УФП ХНЭУ им. Семена Кузнеца, заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук, профессор Наталья Внукова.

«Закон идет под лозунгом повышения эффективности регулирования и надзора. Повышение эффективности Национальный банк видит в выведении рынка из-под регуляторных законов, таким образом, получив возможность регулировать рынок своими нормативными актами, то есть, по своим понятиям. Ведь с 2014 года регуляторные акты Нацбанка выведены из-под регистрации в Минюсте, что включало в себя проверку нормативных актов на соответствие Конституции, антикоррупционному законодательству, решениям Европейского суда по правам человека. Сегодня Нацбанк хочет себя еще больше вывести из-под законов государства», - акцентировала глава совета Ассоциации «Бюро кредитных историй Украины» Антонина Паламарчук.

Она подчеркнула, что в случае принятия законопроекта во втором чтении, Национальный банк становится неконтролируемым государственным органом «с мощнейшим влиянием на экономику, потому что все его решения обязательны к исполнению».

В своем выступлении на пресс-конференции народный депутат Украины Максим Поляков отметил, что в данном законопроекте не поднимается вопрос защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Один из самых болезненных вопросов - это то, что отсутствует такой вопрос как защита прав потребителей, потому что его просто нет в Нацбанке. К тому же, мы получили вывод юридического департамента Верховной Рады, где есть ключевые тезисы, почему данный законопроект не может появиться в Верховной Раде. Он антиконституционный, ведь Национальный банк становится не просто суперрегулятором, а по сути - идет создание отдельной ветки власти. Если на сегодня Национальная комиссия регулируется собственным законодательством, то дальше она подходит под нормативные акты Нацбанка. И только на усмотрение самого Нацбанка будут проводиться любые изменения», - заявил депутат Поляков.

По его словам, у самого Нацбанка нет понимания количества компаний и людей, которые работают на небанковском финансовом рынке.

«К сожалению, один из лоббистов скупил несколько страховых компаний и рассчитывает, что после реформы удастся провести «чистку» и останется 5-10 страховых компаний», - сказал он.

«Понятно, что есть проблемы на страховом рынке и есть «схемы», но предлагаемые изменения не имеют к этому отношения. А самое страшное, что никто не пытается реально провести реформу», - добавил Максим Поляков.

В свою очередь, генеральный директор ассоциации «Объединение финансовых учреждений» Виктория Волковская также призвала депутатов не голосовать за данный законопроект.

«Мы обращаемся к депутатам с просьбой голосовать против законопроекта. Во-первых, это сужение рынка, которое приведет к тому, что услуги станут дороже, а потребителями финансовых услуг является каждый из нас. Во-вторых, это непрозрачные и непонятные правила. Все обсуждения и громкие заявления не соответствуют тому, что в действительности написано в законопроекте, который доработан ко второму чтению. Он имеет большое отличие от того законопроекта, который был предложен в 2015 году», - сказала она.

По ее словам, за три года произошло много изменений в законодательстве относительно регулирования небанковского финансового рынка.

«Сейчас мы имеем понятные условия по лицензированию и раскрытию прав собственности, отчетности и реагирования на жалобы потребителей наших услуг. В каждом департаменте такого органа регулирования как Нацкомфинуслуг есть отдел защиты прав потребителей, чего нет у других регуляторов на финансовом рынке. Мы выступаем против, потому что хотим сберечь финансовый рынок, свои рабочие места, доверие потребителей, которое удалось удержать на протяжении последних лет», - подытожила Виктория Волковская.

Правозащитник ГО "Стоп корупции" Игорь Бондарчук огласил коллективное обращение к САП, НАБУ, НАЗК и подчеркнул, что "Законопроект 2431-а в том виде, в каком он есть, влечет за собой коррупционные риски и ручное управление финансовым сектором Украины".

Участники пресс-конференции призвали всех активистов выразить собственную точку зрения относительно законопроекта про СПЛИТ у стен Верховной Рады Украины и присоединиться к масштабной акции протеста, которая состоится завтра, 22 ноября 2018 года.