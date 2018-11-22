В Верховной Раде проходит выставка «Планета Земля Едина: Украина-Бразилия» о родстве культур украинского и бразильского народов (видео)

Выставка "Планета Земля Едина" Украина-Бразилия: исторически родственные мистические культуры украинского и бразильского народов" продлится до 23 ноября 2018 года.

Киев. 22 ноября. УНИАН. В Верховной Раде Украины проходит выставка "Планета Земля Едина" Украина-Бразилия: исторически родственные мистические культуры украинского и бразильского народов.

Арт-Куратор выставки Елена Яремчук, мероприятие проходит по инициативе народных депутатов Украины Дмитрия Лубинца и Василия Яницкого, при поддержке юридической консалтинговой группы «Яремчук и партнеры» и организации JCI Украина.

Как рассказала на пресс-конференции в УНИАН арт-куратор мероприятия Елена Яремчук, выставка с большим успехом проходит в кулуарах Верховной Рады Украины с 20 ноября до 23 ноября 2018 года.

«Этой выставкой мы хотели показать исторически родственные мистические культуры украинского и бразильского народов, прикоснуться к культурным обычаям наших предков, показать всю многогранность нашей планеты, отметить родственные сакральные защитные традиции наших народов от украинских козаков - характерников, которые отвоевывали для нас мир и защищали Украину до древнего бразильского народа племени Янава, которое отстаивает свои традиции и жизненные ценности и противостоит силе мирового прогресса», - отметила Яремчук.

В рамках выставки, были презентованы книги Дениса Богуша "Козак-чародей или тайная наука Деда Архипа", представлены экспозиции известного фотохудожника Дениса Копылова, фотоработы Андрея Корина "Стихии", работы студии концептуального подарка Nikitina Magik Shock и продемострованы социальные видеоролики, в которых объединены рассказы о современных украинских военных и козаках.

Кроме того, во время выставки можно ознакомиться с проектом "Желтый автобус", который основан для обучения киноискусству детей с фронтовой зоны под руководством Ярослава Пилунского.

«Наша планета уникальна и разнообразна, поэтому данный проект направлен на творческое сотрудничество. Мы уже провели четыре такие выставки, сравнивая Украину с Кубой, Грузией, Израилем и Германией, и на этом не собираемся останавливаться. Каждый раз мы планируем открывать душу другой страны, проводить мостик между Украиной и другим государством, и определять, какие есть культурные и исторические особенности сотрудничества между нашими странами», - акцентировала арт-куратор выставки Елена Яремчук.

В пресс-конференции в УНИАН приняли участие: Елена Яремчук, Денис Богуш, Яна Ткаченко, Олег Торгало, Денис Копылов, Татьяна Никитина.