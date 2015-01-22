Мораторий на проверки бизнеса приводит к недобросовестной конкуренции и снижению качества реализуемых товаров и услуг – эксперты

Киев. 22 января. УНИАН. Мораторий на проверки бизнеса, продленный Кабинетом министров Украины в начале января еще на полгода, приводит к недобросовестной конкуренции и снижению качества реализуемых товаров и услуг.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.

«К сожалению, отсутствие контроля со стороны государства приводит к обострению недобросовестной конкуренции, а именно - конкуренция не по ценовым и техническим параметрам происходит, а путем фальсификации продукции», - сказал эксперт.

Также Цильвик отметил, что после введения моратория на проверку бизнеса количество обращений в Союз потребителей Украины значительно увеличилось, а основная масса жалоб связана с низким качеством реализуемых товаров и услуг, среди которых лидирующие места занимают нефтепродукты и продовольственные товары.

По словам заместителя председателя Общественного совета при Госпотребинспекции Ларисы Криворучко, действие моратория негативно сказалось на соблюдении прав потребителей.

«Мораторий по контролю – очень хорошая вещь в ряде европейских стран. Наше государство, к сожалению, еще не готово к данному действию… Уже на данный момент идет постоянное, систематическое нарушение прав потребителей», - сказала Криворучко.

При этом представительница Общественного совета отметила, что в нынешних условиях Госпотребинспекция не имеет достаточных полномочий для надлежащего контроля качества реализуемых на потребительском рынке товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли планирует обязать контролирующие органы публиковать на своих сайтах перечень объектов проверки, а также размещать информацию обо всех проведенных проверках субъектов хозяйствования в специальной автоматизированной системе.